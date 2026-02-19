Ramazan'da Günah ve İsraf Neden Artıyor..?

...

Mahalle baskısının en çok hissedildiği zamanlardandır Ramazan.

Ramazanı ihya etmek ya da oruç tutmak İslam dininin kuralıdır.

Tıpkı namaz gibi, Adalet gibi, zekat gibi, tesettür ve hacc gibi.

Kendisine göre ritüelleri, yasakları ve manevi bir havası vardır.

Diğer hiçbir kuralı yerine getirmeyen insanlar bile oruç tutarlar.

Tutarız tutmasına da oruç tutmak nedir bilir miyiz emin değilim.

Aç-susuz-sigarasız kalmak dışında bir anlamı yoktur bizim için.

Tabii bunlardan mahrum kalınca kendimizde bazı haklar görürüz.

Öfkelenmek ve etrafı kırıp dökmek bunların en başında gelir.

Allah rızası için değil de bizim için tutuyormuş havasındadırlar.

En ufak bir şeyde patlamaya hazır bomba kıvamındadırlar.

Bu tiplerin ne dinle ne de imanla bir alakaları olmadığı açıktır.

Kafalarına silah dayanmış ve zorla aç bırakılmışlar havasındalar.

Her Ramazan ayında aynı konuşmalara sürekli şahit olmaktayız.

Asla bir Müslümana yakışmayan bir ağızla konuşuyorlar.

"açtırmayın benim bayramlık ağzımı,

hayır mübarek günde oruç oruç ağzımı bozdurmayın" vb pis ağızlar.

Suratları sirke satar, ağızları kanalizasyon borusuna dönmüştür.

Majestelerine soru sormak çok fazla cesaret ister, soramazsınız.

Patron ise çalışanlarına kâbus olur,

Müdür ise personellerine,

Baba ve anne ise çocuklarına ve eşlerine,

İş arkadaşlarına, öğrencilerine, cemaatine ve vs

Neymiş..? Sigarasını içememiş de çaysız yapamazmış da...

Kimse kusura bakmasın ama bunlara söylenecek şey şu :

-"müflis tüccar gibisiniz beyzâdeler."

Boşu boşuna aç, susuz ve sigarasız kalıyorsunuz.

Ağzımızda pis laflar cirit atarken,

Etrafınızdaki insanların kalbini kırarken,

Orucunuzun kabul edileceğini sanmak gibi bir hayale kapılmayın.

Sizin bu tutumunuz bırakın etrafınızı ülkeye bile zarar veriyor.

İşe geç gidip erken çıkıyorsunuz ve milletin hakkını yiyorsunuz.

İşe gittiğiniz az bir zamanda da masa başında yatıyorsunuz.

Yanınıza gelmeye kırk selamla bile kimse cesaret edemiyor.

Bu insanlara şu tavsiyede bulunmaktan çekinmeyelim lütfen :

"siz oruç tutmayın, günlük bir fakiri doyurun daha sevap olur"

Hem işler aksamaz, hem kimsenin kalbi kırılmaz,

Hem trafikte gerginlikler olmaz, hem de huzur hâkim olur.

İçin bir de israf boyutu var elbette.

Yıllardır takip ettiğimiz veriler bize şu sonucu veriyor :

Tüketim diğer aylara Göre Ramazan'da daha fazla oluyor.

Çünkü insanımız aç gözlü, karnından ziyade gözü aç.

Hele de aç karnına alışverişe gitmek tam bir faciadır.

Senelerdir şu uyarıyı yaparız :

"aç karnına alışverişe çıkmayın,

mümkünse iftardan sonra, değilse sabah erken saatlerde yapın.

Ramazan dışında ara öğünlerle birlikte 5 ila 6 öğün yiyip içiyoruz.

Ramazan'da öğün sayısı azalıyor ama tüketim artıyor, neden..?

Gözümüz doymuyor maalesef.

İslâmın ayında İslâmın yasakladığı konular tavan yapıyor.

Bizde oruç tuttuk diye kendimizi kandırıyoruz.