RTÜK ve Köpeğin Annesi

... Bir firmanın anneler günü reklamı gündemde son günlerde. Gündemde olmasının sebebi reklamın RTÜK tarafından yasaklanması. Niçin yasaklandığını herkes biliyordur ama kısaca anlatmak istiyorum : Dökülen tüyleri iyi aldığını iddia ettikleri süpürgenin reklamı yapılıyor. Anneler gününde annenize alacağınız en güzel hediye süpürge diyor. Evde hayvan besleyenlerin en büyük sorunundan biri de hayvan tüyüdür. Reklamı yapılan ürünün hayvan tüylerini iyi temizlediği iddia ediliyor. Süpürgeyi alan kadın eve geldiğinde de "oğluşum" diye sesleniyor. Koşa koşa bir köpek geliyor. Reklam burada bitiyor. RTÜK ise şu gerekçe ile reklamı yasaklayıp inceleme yapacağım diyor : "Bir değer erozyonuna hiç bir surette izin vermeyeceğimizi hatırlatıyor, İlgili reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" Evet burada sorun "değer erozyonunda" odaklanıyor. Bu reklam filmi değer erozyonuna sebep oluyor mu..? Mesela, bu reklamı seyreden nasıl bir ahlaki erozyona uğrar..? Hangi "değerimiz" erozyona uğrar..? Bu reklamı seyreden kadınlar evlenmekten vaz mı geçerler..? Ya da evli kadınlar çocuk yerine köpek mi evlat edinirler..? Annelik reklamla tanımlanamaz, hayatla anlam bulur demişsiniz ya. Çok aşırı tebessüm ettim bu ifadenize. Mesela pırlanta ve elmas reklamlarını da bu açıdan yasaklar mısınız..? Bir anneye en güzel hediye, el blenderı reklamına ne diyeceksiniz..? Anneliği bir maddi değere indirgeyen reklamın sakıncası yok mu..? RTÜK gerçekten değer erozyonuna önem veriyor mu..? Her gün onlarca kanalda oynayan dizi filmler çok mu ahlâkî..? Değerlerimize çok mu uygun acaba bu diziler..? Cinayetler, kavgalar, tecavüzler, İhanetler, aldatmalar, teşhirler vb Bu kavramlar RTÜK için değerler erozyonuna girmiyor mu..? Gündüz yayınlanan kadın kuşağını arama motorunda arattım, Karşıma çıkan başlıklardan bazılarını aşağıya yazıyorum : "Karısını bırakıp kayınvalidesi ile kaçtı, 4 çocuğunu terk edip evli sevgilisi ile kaçtı, 3 çocuğunu kayınvalidesine bırakıp kocasının arkadaşı ile kaçtı, Çocuğunun karşı komşudan olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı vs vs Bunları değer erozyonu olarak görmüyor mu RTÜK..? Bunları görmezden gelip süpürge reklamını mı tehlike görmüş..? Reklamlar konusundaki fikrimi de söylemeden geçemeyeceğim : Bütün reklamlar bir miktar kandırmaca içerir. Amaç insanların dikkatini çekip almaya teşvik edilmeleridir. Az ya da çok yalan barındırırlar. Bilgilendirme değil satma amaçlıdır. Her türlü yanıltmayı meşru görür reklamlar. Bu yönden bakıldığında bütün reklamların yasaklanması gerekir. Tüketicilerin kandırılmasından rahatsız olma ama köpekten rahatsız ol. Neymiş kadın köpeğe "oğluşum" demiş. Milyonlarca evli ve çocuklu kadın aynı zamanda evinde hayvan besliyor. Atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş sevgili RTÜK. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun dediği gibi "tarlamızı çoktan sürmüşler" RTÜK. Bu reklam evlilikten soğutup, çocuk yapılmasını engelleyecek mi diyorsun, Sana çok kötü bir haberim var RTÜK : Ülkemizde 10 milyonun üzerinde evlenme yaşını geçmiş hiç evlenmeyen, Evlenme yaşını geçmiş toplamda 20 milyon bekar gencimiz var. Bu sayıda bekarlığın sebebi olarak onlarca madde sayabilirim. Ama inan bana RTÜK, bu sebepler arasında son şık bile değildir köpekler. Reklamı yasaklamasan hiç dikkat çekmeyecek ve yüz bin insan görecekti. Ama şimdi milyonlarca insanın dikkatini çekmiş oldun. Firma için reklamdan daha çok reklamı yapılmış oldu. Reklam bütçesinin on katını harcasa bu kadar etkili reklam yapamazdı. Ben firmanın yerinde olsam canlı yayında RTÜK'e içten teşekkür ederdim. Satışları daha da artmıştır ya da artacaktır emin olun. Şimdi firmadan beklediğim en mantıklı hareket yeni reklam filmi. Aynı reklamın babalar günü versiyonu ve bu sefer bir kedi. Hatta ben ücretsiz oynayabilirim..!
