Şadırvan Ustaları Abdest Alıyor mudur..?

...

Herhangi bir camide namaz kılan illâki görmüştür.

Hemen hemen her camide şadırvan bulunur.

Abdest almak için bu şadırvanlar kullanılır.

Bayramdan bayrama namaz kılanlar anlamayabilir.

Ya evinde almıştır abdestini ya da hiç almamıştır.

Ancak namazını mütemâdiyen kılanlar bilirler.

Şadırvan da abdest almak,

Tek elle şınav çekmekten daha zordur.

Şadırvan'dan çıkanlara dikkatlice bakın anlarsınız.

Üstleri başları ıslanmış, zahmetli bir iş yapmıştır.

Bir çok insanın oturmadığını görmüşsünüzdür.

Neden..?

Çünkü ayakta daha kolay ve zahmetsiz oluyor.

Genç ve sağlıklı orta yaşlılar için bu böyle.

Ayakta duramayanlar ve yaşlılar oturmak zorunda.

Özellikle de ayak yıkama ya da mesh esnasında.

Ayakkabıyı çıkarınca koyacağınız yer ve

Tekrar ayakkabıyı giyme zahmetlerini görüyorum.

Her bir şadırvana bir dünya para harcanıyor.

Kullanışlı olmasına niye hiç kafa yorulmaz..?

Niye rastgele yapılmasına müsaade edilir..?

Bir şadırvan yapıldığında öncelikli olarak :

O il ya da ilçenin müftüsüne abdest aldırmak lazım.

Eğer bu yapılırsa müftüler şartnamelere dikkat eder.

Ve belki de şadırvan ustalarını titizlikle seçerler.

Yaşlı bir amcanın rahatça alacağı şekilde yaptırır.

Malum camilerin müdavimleri çoğunlukla yaşlılar.

Gençleri camiye çekemeyen(!) Diyanet ne yapmalı?

Yaşlı insanların ihtiyacına göre dizayn etmeli.

Şadırvan ustaları belki de hiç namaz kılmıyordur.

Meşhur bir söz vardı çoğunuz bilirsiniz :

"Namaz da gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz"

Bu söze şunu da eklemek lazım :

"Namazda gözü olmayanın,

ezanda kulağı, şadırvanda emeği olmaz"

Şadırvan ustalarını namaz kılanlardan seçmek şart.

Tıpkı, bina girişlerine engelli rampası yapanlar gibi.

Sağlıklı insanın zor çıkacağı engelli rampaları.

Bunu yapan mimar ya da müteahhidin umrunda mı?

Kendileri engelli değil, o binada da oturmuyorlar.

Salla gitsin, çok vakit ve kafa harcamaya gerek yok.

Belediyeler ne yapıyor..?

Memlekette bir sürü engelli vatandaşımız var.

Her şehirde birden fazla engelli derneği var.

Onlar onay vermeden ruhsat vermeyin o binaya.

Artık bazı şeyleri laf olsun diye yapmayalım.

İnsanların işini zorlaştırmak için değil,

Kolaylaştırmak için yapalım.

Ölçüler ve kıstaslar gayet açık ve belli.

Mesela,

Bir daire alacaksınız.

Binanın bir müteahhidi vardır mutlaka.

Müteahhidin nerede oturduğunu bakın.

Kendi yaptığı bir binada oturuyor mu, oturmuyor mu.

Oturmuyorsa zaten ondan daire almayın.

Selam bile vermeyin.

Buraya sığmayacak kadar örnek verebilirim.

Hâsılı,

Abdest almayana şadırvan yaptırtmayın...