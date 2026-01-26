Vakıflar Kanunlardan Azade mi..?

...

Ülkemizin dış ticaret açığı gibi makus bir talihi var.

Bu açığın en büyük sebebi enerji ithalatı yapmamız.

Dış ticaret açığını azaltmanın da yolları var tabii ki.

Enerji kullanımında topyekün tasarruf yapılması.

Devlet de bazı düzenlemelerle buna zemin hazırlar.

Meclis çatısı altında çok kapsamlı bir kanun çıkar.

“Enerji Verimliliği Kanunu.”

Bu kanun bütün binalarda yalıtımı şart koşar.

Yalıtım ya da halk diliyle mantolama dediğimiz şey.

2007 de yürürlüğe giren kanun çok netti.

Bu tarihten sonra yapılan binalarda yalıtım şarttır.

Daha önce yapılan binalara da 10 yıl süre verildi.

2017 itibari ile bütün binalar yalıtımlı olacaktı.

Niçin yalıtım konusuna bu önem veriliyor yasada..?

Çünkü yalıtımlı binada enerji kaybı minimuma iner.

Yazın sıcak hava içeri kolay kolay giremiyor.

Kışın da sıcak hava kolay kolay dışarı çıkamıyor.

Yalıtım yoksa binada, kışın ısınmak zorlaşıyor.

Isınmak için de daha fazla yakıt tüketimi yapılıyor.

Normalde 10 birim tüketilecekken 15 e çıkıyor.

Alacağımız doğalgaz normalden fazla oluyor.

Bu durumda dışarıya daha fazla döviz ödüyoruz.

Ödediğimiz döviz arttıkça da dış ticaret açığı artıyor.

Dolayısı ile her binanın yalıtımlı olması mantıklı.

Kanunen de 2017 itibari ile bütün binalar yalıtımlı.

Gerçekten böyle mi..?

Hayır böyle değil, maalesef böyle değil.

Bizde kanunlar çoğunlukla süs olsun diye çıkarılır.

Uygulanması çok zahmetli olduğu için sanırım.

Denetlenecek, takibi yapılacak, meşguliyet artacak.

Bizim bürokrasi rahatına çok düşkündür.

Kanunu çıkardık mı çıkardık, uzatmaya gerek yok.

Tavşana kaç tazıya tut mantığını çok iyi biliyorlar.

Yani, kanunu çıkardık ama maalesef uygulanmıyor.

Nasıl yani..?

Kanundaki 2017 şartı geçersiz mi kalıyor..?

Evet kanunun hiç bir etkisi ve yetkisi yok.

Ülkemiz binalarının yarıya yakını yalıtımsız halde.

Dış ticaret açığımıza ne kadar katkısı var acaba..?

Kimin umurunda..?

Mesela, kanunu çıkaran devlet kendi ne yapıyor..?

Devletin binalarında yalıtım var mı..?

Vakıflar Genel Müdürlüğü bu kanuna uydu mu..?

Vakıfların elinde ne kadar bina var biliyor muyuz..?

Soruyoruz vakıflar bölge müdürlüğüne :

"kaç binanız var, yalıtımlı ve yalıtımsız oranı nedir..?

Cevap vermiyorlar, sanki babalarının malını sorduk.

Yalıtımlı olmadığını biz biliyoruz, onlar da biliyor.

Fakat resmi olarak bunu kabul etmek istemiyorlar.

Düşünsenize,

Devlet bir kanun çıkartıyor ama kendisi uymuyor.

Vakıflar kanuna uymazsa,

Vatandaşa dönüp ne diyeceğiz..?

Bir şey diyen de yok zaten.

İnsanlar ısınmak için daha çok doğalgaz tüketiyor.

Devlet dışarıya daha çok döviz ödüyor.

Vatandaşın ısınmak için daha çok para harcıyor.

Dış ticaret açığımız artıyor ya da düşmüyor.

Peki vakıflara bunu soracak bir babayiğit var mı..?

Devletini ve milletini düşünen bir yetkili var mı..?

Mum ışığında aramaya devam...