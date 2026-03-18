İbretlik Bir Teslimiyet Öyküsü -1-

SÜMÂME B. ÜSAL (r,a)



Hz peygamber Mekke’den Medine’ye hicretinin 7. Yılında da çevre ülkelerin hükümdarlarına/ krallarına ve emirlerine İslam’a davet mektupları ve elçiler göndermeye devam etti. Davet mektubu gönderdiği kabilelerden birisi de Yemâme’deki benî Hanîfe kabilesinin iki emirinden biri olan Sümâme b. Üsal idi. Sümâme bu gün Riyad diye bildiğimiz o zaman adı Hacr olan şehirde yaşıyordu. Diğer emir olan Hevze el-Hanefî ise Hıdrime denilen bölgede oturuyordu. Hz. Peygamber, bu iki Emîre h.7. yılın Muharrem ayında yani bu günkü takvime göre m. 628 yılının Mayıs ayında sahabeden Selît b. Amr’ı İslam’a davet elçisi olarak göndererek kendilerini İslâmiyet’i kabul etmeye davet etmişti.

İkinci Emir Hevze, büyük bir hadsizlik örneği olarak Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra nübüvvet ve iktidarın kendisine geçmesi şartıyla bu daveti kabul edeceğini bildirdi fakat bu küstahça teklifi tabii ki reddedildi. Daha öncelerden Hz. Peygamber ve Müslümanlar hakkında duyduğu haberlerle kendisine düşmanca duygular besleyen ve bu duygularını zaman zaman dışa vuran Sümâme’nin Hz Peygamberin davet mektubuna nasıl bir cevap verdiğini ise şimdilik bilemiyoruz. Sümâme’nin daha önce Mekke’ye yaptığı ticarî seyahatler veya hac veya umre ziyaretleri (Not; Putperestlerin hac ve umreleri putlara ibadet edip onlar için kurban kesmek, adak adamak vs şeklindedir. İslam gelince hepsini kaldırmış ve kendi kurallarını ihdas etmiştir) vesilesiyle Resûlullah ’la görüşmüş olabileceği ihtimalini de hesaba katmak gerekir tabii.

Bazı anlatılar Sümâme’nin bir umre/Kâbe ziyareti niyetiyle Yemâme’den Mekke’ye gideceğini, gitmişken de Medine’ye uğrayıp Hz Muhammed’i bulup onu öldürmeyi planladığını, bu yüzden de yol hazırlıklarıyla beraber savaş silahlarını da yanına aldığını aktarır. Bazı anlatılar da Sümâme’nin Müslümanlara olan kin’inden dolayı birçok sahabeyi şehit ettiğini aktarır. Hatta bu sebeple Sevgili Peygamberimiz onun kanının akıtılmasını mübah olarak ilan ettiğini de.

O dönemde Hz Peygamberin yönetim stratejilerinden biri de Medine’nin güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin etrafında dolaştırdığı askeri birlikler/müfrezeler idi. İşte Sümâme bu yolculuk esnasında bu müfrezelerden biri olan Muhammed b. Mesleme kumandasındaki Kuratâ Seriyyesiyle karşılaştı. Muhtemelen kötü niyetli ve tam teçhizat silahlı olduğu için şüpheli tavırlar sergilediğinden dolayı Necid civarında bu askerî birlik tarafından yakalanarak Medine’ye getirildi.

Medine’ye getirince O’nu Mescid ‘in sütunlarından birine bağladılar. Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz namaz için mescide çıktığında Sümâmeyi direğe bağlı olarak gördüğünde. Ashabına:

"-Kimi yakaladığınızı biliyor musunuz? Diye sordu. Ashab:

"Hayır ya Resûlullah" diye cevapladılar.

Resûl-i Ekrem (s.a.) Efendimiz; "Bu Yemâme deki Beni Hanife Kabilesinin reisi olan Sümâme İbni Üsal el-Hanefî'dir. Ona güzel davranınız." buyurdu. Sonra başka bir şey yapmadan oradan ayrıldı. Daha sonra hanei saadetlerine gidip oradan Sümâmeye yemek ve deve sütü gönderdi. Bunu akşam olunca da tekrar etti. Sonra kendileri de Sümâme’nin yanına vardı ve "Ey Sümâme! Şimdi sana ne yapacağımı düşünüyorsun? Yani benden sana nasıl davranmamı bekliyorsun?" diye sordu.

O da: "içimde hayır ümidi var. Eğer öldürürsen sizden bazılarının kanını akıtmış birini öldürmüş olursun...(Çünkü ben de zamanla sizden birkaç kişinin kanını akıtmıştım, bu sizin hakkınızdır.) Eğer affedip, beni bağışlarsan (ki sana yakışan da budur) size teşekkür edecek ve minnettar olacak birine ihsan etmiş olursun... Eğer benden kurtuluş fidyesi olarak para ve mal istersen sana dilediğin kadar veririm." Diye cevapladı.

Hz Peygamber aynı şeyi üç gün boyunca tekrar etti. Sabah akşam yemeğini gönderdi, arkasından yanına varıp aynı soruları sordu, aynı cevapları aldı.

Üçüncü günün sonunda da ashabına ”Artık Sümâme’yi salıverin, yani serbest bırakın diye emir verdi. Onlar da serbest bıraktılar.

İpleri çözülüp serbest bırakılan Sümâme bağlandığı yerden ayrılıp gitti. Yakınlardaki bir hurma bahçesine girdi. Orada bulunan bir kuyudan çektiği su ile güzelce temizlendi ve tekrar mescide, Peygamberimizin yanına döndü. Onun serbest bırakılmışken tekrar Peygamberimizin yanına döndüğünü gören sahabe şaşırdı.

Sümâme Mescitte bulunan Resûlullah (s.a.) Efendimizin huzuruna izin alarak girdi ve Müslüman olmak istediğini söyledi.

Devamı Gelecek

