İbretlik Bir Teslimiyet Öyküsü -II

SÜMÂME B. ÜSAL (r.a)

Bunu niçin daha önce yapmadığını soranlara ise: Daha önce esirinizdim eğer o zaman Müslüman olmak istediğimi söylesem Sümâme ölüm korkusundan Müslüman olmak istedi diye düşünebilirdiniz. Ayrıca; uzun bir yolculuk ve üç günlük esaretten dolayı yeterince temiz değildim ve İslam’a temiz olarak girmek istedim diye cevap verdi.

Kendisine, Peki ne oldu da kalbin böyle değişti ve Müslüman olmaya neden karar verdin? Diye soran peygamberimize;

"Ya Resûlullah! Vallahi seni tanımadan önce bana yeryüzünde senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz senin şehrinden daha sevimsiz bir şehir yoktu... Şimdi ise (yani seni görüp tanıdıktan sonra) senin yüzün bütün yüzlerin en sevimlisi senin yaşadığın bu Medine şehri şehirlerin en sevimlisi, Senin dinin de bana en sevimli din oldu.." diyerek gönlündeki iman sıcaklığını, ve Resûlullah’ın sevgisiyle beraber teslimiyetini de beyan etti. Sonra da kelime-i şehadet getirip (Eşhedü en la ilahe İllallah ve eşhedü enne Muhammedün Resulullah) diyerek Müslüman oldu, İslam'la şereflendi

Sümâme (r.a.) bundan sonra umre yapmak için izin istedi ve:

"Ya Resûlullah! Senin, şehrin güvenliğini sağlamak için görevlendirdiğin askerlerin/müfrezen beni Mekke yolunda umre yapmak için giderken yakalamışlardı. Şimdi ne yapmamı buyurursunuz?" diye sordu. İki Cihan Güneşi Efendimiz onu dünya ve ahiret saadetiyle müjdeledi ve "Umreni eda etmek için git. Fakat Allah ve Resulünün yolu üzere eda et." Buyurdu ve Sümâme Resûl-i Ekrem’den İslâmî usullere göre umre yapmayı öğrendi.

Hz Sümâme b. Üsal (r.a.) Mekke-i Mükerreme'ye vardı. Şehre girip kabeye yaklaşınca; "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk... Lebbeyk la şerîke leke lebbeyk... İnne'l-hamde ve'n-nimete leke ve'l-mülk... la şerike leke... = Emrindeyim Allah'ım emrindeyim... Emrindeyim Allah'ım senin ortağın yoktur. Ben senin emrindeyim... Hamd nimet ve mülk sana aittir... Senin hiç ortağın yoktur..." diye telbiye getirerek Kâbe’ye doğru yürümeye başladı ve böylece o telbiye getirerek Mekke’ye giren ilk Müslüman oldu.

Yüksek sesle telbiye getirerek yürüyordu. Mekke'li müşrikler Sümâme’nin telbiye sesini duyunca birden korku ve dehşete kapıldılar. Öfkelerinden kılıçlarını kınlarından çıkarıp sesin geldiği tarafa doğru koşuştular. Hz Sümâme karşısında Kureyşlileri görünce daha gür sesle telbiye getirmeye başladı. ; "Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk... Lebbeyk la şerîke leke lebbeyk... İnne'l-hamde ve'n-nimete leke ve'l-mülk... la şerike leke... Kureyş gençleri onu yakaladılar. Boynunu vurarak öldürmek istediler. Fakat içlerinden biri diğerine: "Sen bunun kim olduğunu biliyor musun? Bu Yemâme hükümdarı Sümâme b, Üsal'dir. Eğer ona bir kötülük yaparsanız onun milleti bizden gıda yardımını keser ve bizi açlıktan öldürürler." dedi. Bunun üzerine Kureyşli gençler kılıçlarını indirdiler. Sonra Kureyşin ileri gelenlerinden biri ona yaklaşarak:

"-Neyin var Sümâme? Kafayı bozup atalarının dinini mi terk ettin sen?" dedi. O da:

"- Kafayı filan bozmadım. Ama en hayırlı dine girdim. Muhammed'in (s.a.) dinine girdim." Ben Müslüman oldum diye cevap verdi. Sonra müşriklere karşı:

"Bu Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, ben Yemâme’ye döndükten sonra siz Muhammed'in dinine girmedikçe ya da o izin vermedikçe Yemâme’den ne bir tek buğday tanesi ne de başka bir yardım gelir." diye onları tehdit etti. Kureyşliler birbirine baktılar ve kafalarını sallayarak isteksizce onu serbest bırakmak zorunda kaldılar.

Sümâme (r.a.) Mekkelilerin elinden kurtulup serbest kaldıktan sonra müşriklerin gözleri önünde Resûlullah (sav)Efendimizin kendisine öğrettiği şekilde umresini yapıp tamamladı. Allah adına kurbanlarını kesti ve sonra kabilesinin yurduna döndü. İşte Hz Sümâme artık yeryüzünde telbiye getirerek umre yapan ilk Müslüman olarak hatırlanacaktı.

Sümâme (r.a) umre yaptıktan sonra memleketi olan Kinâne’ye varınca ilk iş olarak halkına; Kureyş'e erzak göndermemelerini emretti. O zamanlar Kinâne Mekke çevresindeki Tihame kıyı bölgesinde ve Hicaz dağlarında yer alan yerleşik bir Arap kabilesiydi. İslam peygamberi Muhammed'in kabilesi olan Kureyşliler, Kinâne'nın bir koluydu. Günümüz Arap dünyasındaki bir dizi kabile, soylarını bu kabileye dayandırmaktaydı ve Kinâne Orta ve Güney Arabistan’ın tahıl ve gıda deposu sayılabilecek bir merkez halindeydi. Yani bölge halkı gıda konusunda tamamen onlara muhtaç durumdaydılar.

Devamı gelecek