Bu Şehrin Huzuru

Bugün eskilerden kalma bir girizgah yapalım: Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim, diyelim ve birazcıkta olsun sinir katsayımı düşürmeye çalışarak bir kaç konuyu gündeme taşımaya çalışalım.

Kıymetli büyüklerim dün vefat etmiş bir teyzemizin perşembesine uğradım, cenaze çadırında otururken yan masadaki bir arkadaşın anlattıklarına kulak verdim diyor ki iş için otobüsle doğu illerimizden birine gidiyorum Kayseriˆye gelirken otobüs 7 noktada durduruldu ve bütün yolcuların (gbt) kimlik taraması yapıldı. Anlatan arkadaş bu durumdan pek keyif almamış olsa da kamu düzeninin sağlanması için bu denetimler toplumun olmazsa olmazlarındandır. Ama bu denetimler birazda bizim buralarda yapılsa olmaz mı?

Bir kaç sefer yazdım, gündeme getirdim ama sanırım bilmem ne sitelerinde fenomen olmadığımız için yazdıklarımız çokta önemsenmedi! Ama iş şikayete gelince toplumu bu fenomenlerin yönettiği herkes tarafından dillendirilir oldu.

30 sene önce trafik haftası dolayısıyla radyoda bir programda proğram konuğu abimize şöyle bir soru sormuştum, Geçiş üstünlüğüne haiz araçlar hangileridir?

El cevap; o dönemlerde dolmuşlar vardı şoför koltuğuna yanlama otururlar teypleri son ses açık olur ferdi baba veya Müslim kaseti damar şarkılarını çalar, bunlar için bazı trafik kuralları olmazdı. İşte bu dolmuşlar geçiş üstünlüğü olan araçtır demişti ve bütün bildiklerimizi ironi yaparak sıfırlamıştı.

30 senede ne değişti diyorum. Allah rahmet eylesin Ozan Arifin bir şiiri aklıma geliyor,

"Süleyman" yok da şimdi beslemesi "Turgut" var 'Yeğen Yahya' yerine ağbeyimiz "Korkut"var! Demişti ya.

Şimdiye uyarlarsak, Dolmuş yok otobüs var.

Örnekleri çoğaltabiliriz ama asıl söylemek istediğimi sıralamak istiyorum;

Önceki gün gazeteciler cemiyetinin ödül töreni vardı. Bir çok katılımcı vardı bunlardan biri de özel hareketci Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın. Özel harekat gömleği ile sağolsun katılım sağlamış, bayramımızı kutladı, çok teşekkür ederiz.

Kayserimiz bir kaç kez acı olaylar yaşasa da herkes biliyor ki huzur şehirlerimizden biridir. Ama başta valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, il ve ilçe emniyet müdürlerimiz artık bu şehrin daha huzurlu olması için ceviz kabuğunu bile doldurmayacak sorunlarına parmak basınız.

Kimse trafikte keyfi kornaya asılmasın. Kafeler canlı müzik adı altında tüm mahalleye müzik dinletisi yapmasınlar, sadece kendi müşterilerine dinletsinler. Arabalarında müzik dinleyenler kendiniz duyacağınız kadar sesini açınız. Motorlar motosikletler, karar verin yaya mısınız araç mısınız? Yok öyle, işinize geldiği zaman yaya yolundan gitmek, işinize geldiğindede yolun sol şeridini kapatmak! Trafikte seyir halindeki araçlar sigara almak için ikinci şeride flaşörleri yakıp duruyorsunuz ya? Allah aşkına böyle bir uygulama Dünyanın neresinde olur?

Sıralamaya burada nokta koyalım. Bunları hazmettikten sonra diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçları yazmaya devam ederiz.

Selam ve dua ile.