EDS çok mu gerekli idi?

Dünyanın bu kadar hızlı değişen ve can alıcı gündeminin içerisinde biliyorum ki bir çok okuyucumuz ‘şimdi bunu yazmanın sırası mıydı?’ diyerek bana sitem edecektir.

Baştan söyleyeyim ki şimdiye kadar cebim yandığı için de gündemime alıp bunu yazmadım. Nedir bu gündemine almak istediğin konu derseniz? Her işimiz bitti, konumuz EDS'ye kaldı.

Şimdi sizler gibi bende merak edip ‘nedir bu EDS aşkı’ diye baktım ve gördüm ki, Türk siyaset tarihinde sayın Özal ile birlikte gündemimize giren "bir koyup, dört alacağız!" aşkı Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Büyükkılıç ile birlikte eskilerin tabiri ile zuhur etmiş! Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek Ankara'nın bir çok noktasında 82 hız sınırlaması getirmişti ve inanıyorum ki o dönemde yolu Ankara'ya düşen bir çok hemşehrimizin ceza yemesine sebep olmuştu.

Ankaranın yeni seçilen belediye başkanı Mansur Yavaş, belediye başkanlığına seçildiğinde bu 82 "kumpasını", pardon hız sınırını kaldırdı ve belki bu uygulama sayesinde ikinci dönem Ankara Büyükşehir belediye başkanı seçilmişti.

Şimdi asıl bizi ilgilendiren konu miadını doldurmuş, hiç bir şehirde artık uygulanmayan EDS hız sınırlaması Kayseri de neden hortlatıldı?

Önce EDS nedir kısaca onu izah edelim. Uygulamanın masrafları bitene kadar % 30, masraflar bittikten sonra % 15'i belediye kasasına kalacaktır.

Bundan 10 yıl önce tıkır tıkır işleyen Kayseri trafiği bugün içinden çıkılamaz keşmekeş hale geldiyse, bu kadar hızla büyüyen bir şehirde yapboz mantığı ile yapılan kavşak düzenlemeleri ve en sonunda bu kavşakların ya katlı kavşak ya da battı çıktı kavşakları yapılması gerekiyordu.

Şimdi Şehir Hastanesi girişi, Kazım Karabekir girişi, Hulusi Akar Bulvarından Talas girişi, ve daha Kayseri'nin bir çok noktası araç sürücüleri için işkenceye dönüştü ve en büyük sıkıntı Kartal Kavşağı 1,5 senedir yapımı arap saçına dönmüşken Allah aşkına EDS uygulaması apar topar neden son günlerin moda tabiri ile Demir Kubbe gibi Kayseri'yi çepeçevre kuşatmıştır?

Selam ve dua ile.