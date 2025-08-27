Kayseri'ye Dair Düşünceler

Bu deveyi güdeceksin; bu diyardan gitmek yok! Ben şehrimi her haliyle çok seviyorum. Yazdığım her yazı ve eleştirim, daha güzel bir Kayseri için gayretten ve tesbitten başka bir şey değildir.

Bakın dostlar, dönemin başbakanı Süleyman Demirel şehrimize geldiğinde, bu kadim şehri Türkiye'nin Paris'i olarak görmüş ve bu benzetmeyi çok da uzun olmayan bir zamanda yapmıştır. Kimse kusura bakmasın, bu şehir eğer böylesine övgüler alıyorsa, geçmişteki iki belediye başkanı, rahmetli Osman Kavuncu ve rahmetli Mehmet Çalık başkanların haklarını teslim etmek gerekmektedir.

Ondan sonraki belediye başkanlarını ben hep şöyle özetlerim: Niyazi Bahçecioglu, Sahabiye Mahallesi, özellikle Helvacı Dede mevkisinde yaptığı imar çalışmasıyla, neredeyse evlere balkonlardan geçiş mümkünken, bu kadar tıkış tıkış içerisinde Helvacı Dede türbesine caddenin ortasında bir yer bulabilmiştir. Sayın Bahçecioglu'nun Kayserispor tesisleri, huzurevi ve ekmek fabrikasını bu şehre kazandırdığı için de hakkını teslim etmek gerekiyor.

Bir başka başkanımız, Hüsamettin Çetinbulut'un medarı iftiharı mahallemiz Erciyes Siteleri olmuştur. Belki her hacı abiye oradan bir daire vermek için çok çabaladı, ama hiç kimseyi memnun edememiştir. Velhasıl, Erciyes Siteleri şehrin göbeğinde bir beton yığını olarak kibirle şehri izlemektedir.

Mehmet Özhaseki hakkında çok şeyler söylenip yazılmaya devam eden efsane başkanın bu şehirdeki imzalarını şöyle sıralayalım: Eski çevreyolu, Belsin ve İldem girişi; yeni bir şehir inşa edilen yola sağlı sollu keçi yolu yapacaksınız ve her gün giden gelene işkence çektireceksiniz!

Bir başka imza yeri; Köşk Mahallesi ve Gültepe Mahallesi. Köşk Mahallesi'nde cadde neresi, sokak neresi dedirtip adeta saç baş yolduran kaldırımların değil, plastik dubaların yol belirlediği bir durum dünyada istisna olmuştur. Bilenler bilir, çok ayrıntı vermeden şunları söyleyelim: Fuar alanı etrafındaki tarlalar imara açılmış, son depremde oradaki evler hop oturtup hop kaldırmıştır.

Gültepe'deki 50 yıllık su depolarının bulunduğu yerler imara açılmıştır. Tek bir söz: cesaretinize hayranım. Yine mezarlığa giderken sağ taraftaki fidanlık olarak bilinen yerde imara açılmış. Naci Gavremoğlu, burayı imara açmamaları için hem yerel hem de bölge mahkemelerindeki uğraşı sonucu oraya sadece üç parsel verilmiş ve bunlar da depremde ağır hasarlı çıktıkları için şu an yıkılmaktadır.

Biliyorum ki, çok uzun bir yazı oldu. İnşallah daha sonra devam edelim, çünkü başlı başına bir yazı konusu olacak Mustafa Çelik başkanından bahsedeceğim.

Selam ve dua ile...