Savaş ve Ateşkes

15 gün Dünya gündemini meşgul eden, İsrail'in İran saldırısı ile ilgili ezberleri bozacak bir yorumda bulunayım: Birincisi, Trump başlattığı savaşı ‘bitti ateşkes ilan ediyorum’ diyerek ne Rusya, ne Çin ne de başka bir ülke, güya Dünyada ‘ağa benim’ dedi.

İkincisi, Gazze'de yaptığı barbarlık ve katliamlarla barbarlığı tescillenen soykırımcı İsrail'i Dünya kamuoyunda yerlerde sürünen imajını düzeltmek için danışıklı dövüş yapılarak İran'dan dayak yiyen boksör haline getirilmeye çalıştı.

Şimdi kimse katliamcı İsrail'in İran'a saldırısı sonrası neredeyse 20'ye yakın üst düzey komutanlarının ve 10 tane bilim insanının öldürülmesini konuşmuyor.

Bu da mı yapay zeka ürünü bir aldatmaca sorusunu akla getiriyor.

Üçüncüsü, ateşkes ilan edildikten sonra meydanlarda kutlamalarla kendisini savaşın galibi ilan eden İran merak ediyorum kutlama yapacak nasıl bir başarı elde etti ki?

Günlerdir en ufak bir eleştiri karşısında, ‘iyi de canım 46 yıldır ambargoda olan bir ülkeden ne bekleyebilirsiniz ki?’ diyenlere imam Humeyni'nin İran Devriminin ilk günlerinde söylediği "Devrim henüz kendi çocuğunu yetiştirmemiştir, 20 yıl sonra delikanlı olduğunda göreceksiniz" sözlerini hatırlatmak isterim.

Son olarak güya bu ateşkes! İsrail'e Gazze her haliyle senin kullanımına verilmiştir denilmek istenmedi mi?

Bu ateşkes darmadağın halde bulunan, Amerika'nın ağzına bakan İslam Alemi için her haliyle incitici ve onur kırıcı olmuştur. vesselam.

Selam ve dua ile...