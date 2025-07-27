Sözün bittiği yerdeyiz

Hani meşhur bir söz vardır:

"Bu ülkeye Komünizm geleceksede biz getiririz!"

Bugün çok eski bir arkadaşımın anlattıklarını köşeme taşıyıp sizlerle paylaşmak istiyorum;

"2002 yılında Ak Parti kurulup ilk genel seçimlere kadar hiç bir seçimde, muhtar seçiminde bile oy kullanmamıştım, 2002 seçimlerine sabah saat 08.00 de iki yavrumuda ellerinden tuttum, nikahımda kravat takmamış biri olarak o gün kıran tuvalet oy kullanmaya gitmiştim. Seçim günü sabaha kadar da telefon rehberimde ne kadar arkadaşım varsa sabaha kadar Ak Parti'ye oy vermeleri için mesajlar atmıştım.

Aradan geçen 23 yıllık süreçte, kuş gribi, pandemi, 6284 kadının beyanı esastır ve buna benzer bir çok uygulamaya, içimize sinmiyorda olsa şerh koyarak yutkunup oturduk ve adeta kabullendik.

Ama Gazze konusundaki aldıkları tavırlar ve uygulamalar tabir yerindeyse canımıza tak dedi, baştan söylediğim gibi yapılacak her türlü eylem vesair duruşlar benim iznim ve kontrolüm dışında olamaz anlayışı içine girdiler.

23 yılda no'ldu da bugün bu noktaya geldik? Sorusuna sadece iktidar cephesinden bakarak değil, genelleyerek diyorum ki, bunun adı ‘güç zehirlenmesidir’ ve bozulmanın en tabii kılıfını "Kirpi bile yavrusunu pamuğum" diye sevmesi olarak özetleyebiliriz.

En son geçmişi hiç gündeme getirmeden yeni gelişmelerden, birisi Hanzala Yardım Gemisine uluslararası sularda İsrail'in saldırısına yine sessiz kalınması, diğer tarafta bir sessiz çığlık hareketi olarak pazar günü bir avuç vicdan sahibi insanın İstanbul'dan yollara düşüp Ankara'da Cumhurbaşkanlığına "sözü muhatabına söylemek" için başlattıkları yürüyüşleri her türlü engellemelerle ben bu yazıyı yazarken devam ediyordu. Belki son noktada oturma eylemi yapacaklar. Belki ters kelepçe yapılıp gözaltına alınacaklar ama bu tür engellemeler Telaviv'deki eylemlerde bile olmuyor, bizdeki bu yapılanlar rahmet okutan cinsten devam ediyor.

Sözün burasında ben şahsım adına verdiğim bütün kredilerin dolduğunu artık bu saatten sonra 2003`te barış gönüllüsü Rachel Corrie'nin "zulüm bizdense, ben bizden değilim" sözunü tekrar ederek herkes yoluna devam edebilir dedi ve arkasına bile bakmadan gitti.

Selam ve dua ile...