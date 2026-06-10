Anne Özlemiyle Büyütülen Hasret Çiçeği

Değerli dostlar, Bünyan’ın Gigi köyünde doğup büyüyen, hatıralarını ve köyün eski günlerini bizlerle paylaşan Gülbeyaz Sarıaslan’ın anlatılarını dinlemeye devam ediyoruz.

1. Dünya Savaşı’nda göçlerden sonraki geri dönüşlerde büyüklerinizden duyduklarınız neler?

O zaman hükümet, Ermenilerin nüfusunu Türk yapmış. ‘’Hepsi bir olsun, hiç kimsede ayrım olmasın, herkes soyadını alsın.’’ denmiş. Kitaplarda okuyorsun, bilirsin canım.

Soyadı kanunu 1934 yılında geliyor. Bizim soyadımızı da İstanbul’da yaşayan başkomiser olan dedemin amcası koymuş. ‘’Ali Komiserim" dedikleri için o da hem bu unvandan esinlenerek hem de kendisini çağrıştıran öncülük ve önde olma vasfına atfen bu soyadını seçmiş. Zira "serim", edebiyatta olayların ve kişilerin tanıtıldığı giriş bölümünü ifade ettiği gibi; sözlükte de bir işin başlangıcı, hazırlık safhası ve ilk aşaması anlamlarını taşır.

Bizim soyadımız da Sarıaslan. Ermenicedeki soyadımız Markaryan’dı. Atatürk zamanında kimse dışlanmasın diye soyadları veriliyor. Hepsi ismini değiştirmiş. Benim babaannemin ismi Manuş’tu ama Gülizar demişler. Dedemin ismi de Dikran Sarıaslan’dı.

Boğos abimin de dediği gibi Ermenilerde soy isme yan eklenince o aileye mensup, oğlu anlamına gelerek aidiyet belirtmektedir. Osmanlı Ermeni tebasına millet-i sadıka yani sadık millet, sadık toplum demiş. Osmanlı Devleti’nde güvenilir, emin bir toplum olarak ifade edilmiş.

1. Dünya Savaşı’ndan sonra bir kısmımız İstanbul’a çoğu da (Amerika) Boston’a gittiler. Nereye gidersen git tadını alamıyorsun. Buradayız ya, ben kendi köyümü çok özlüyorum. Gittiğimizde Koyunabdal’daki dostlarımızda kalırız.

Size gelmeden önce yine Gigili Mari abla, annesi Hatun teyze ve Sarkis dayısına götürdü. Kızı Mari abla bütün ihtiyaçlarını görmekte. Gigi’yle ilgili anılarınızı konuşalım dediğimde Hatun teyze 18 yaşına kadar Gigi’de yaşadığını söyleyip anılarını anlatamadan ağladı.

Hatun’un amcası imamdı. Hatun’un babasının ismi Ali Yılmaz’dı. Ermeni ismi Yeğya’ydı. Topal Ali derlerdi. Ramazan’da oruç tutardı. Namaz kılardı. Ben İslam’ım derdi. Babaannemin amcasının oğlu olur. Yarı Türk yarı Ermeni’ydi. :)) Kayserili biriyle evliydi. Çerkez köyünde büyümüşler. Kayserili bir Ermeni ile evliydi. Hatun Aydemir’in, Sarkis Yılmaz’ın ve Dikran Yılmaz’ın babaları olan Topal Ali, köyün örf ve adetlerini düğünlerde, özel günlerde, dini günlerde nesilden nesile aktaran kişiydi. Manuk Ardıç’ın babası Arşak Ardıç oraların en güzel duvar utasıydı kurbanım.

Köyünüzden der hayr yani keş (keşiş) yetişti mi?

Dedemin babası der hayrmış yani papaz. En son babaannemin amcası papazdı.

Biraz da köydeki anılarınızı anlatsanız. Aklınıza şu an hangisi geliyorsa sizden dinleyelim.

Bölükler diye uzak bir tarlamız vardı. Oraya ekin biçmeye gidiyorduk. 17 yaşlarında genç kızdım. Ekin biçmeye giderken çok özür dilerim, eşeğe yan oturdum. Çobanlar geçiyordu, köpek havlayınca eşek buradan oraya geçeyim derken ben sırtından düştüm. Garabet eniştem de bana üzüleceğine ‘’Canığı assın! Ha doğru bin.’’ dedi. Bir de şunu anlatayım: Sabah erkenden kalkar kağnıya giderdik. Amcam kağnıyı koşmuş, gitmiş tarlaya. Dedem de dedi ki: ‘’Kızım, amcan kağnıya gitti, sen de ata bin, git.’’ Yetişeceğim zannettim. Gittim gittim de amcam yok ortada. Bölükler dediğimiz tarla epey bir uzak, atınan bir saat uzaklıkta köyümüze. Baktım ki saat sabahın dördü. Çoban da davarı kaldırmış yaylıma, köpekler de sabahın o sessizliğinde nasıl ürüyor! Zannettim ki yolun hemen etrafında. Attan indim. Eyerini iyice sıkıladım, koşturacağım da köpeklerden korunacağım diye. Yine 17 yaşlarındayım. Hayvanlar Havuzpınarı dediğimiz ormanlık deredeymiş. Epey bir gittim, tarlaya da az kaldı. Bir uyku bastı beni. Atın gemini eyerinin başına taktım, atın üstüne yatıp yola verdim. At gitti, ben de uyuyorum. Oraya vardım ki Sinot amcam kağnının içini doldurmuş. Nerde kaldın? diye kızdı. Ata basıp gelseydin ya, dedi. Uyudum desem kızacak, nasıl diyeyim, ses çıkartamazsın. Kağnıyı yüklettik, geldik.

Boğos abiyle evliliğiniz nasıl oldu, o günleri anlatır mısınız?

Boğos abinle biz birbirimizi görmedik. Ben evlenmek istemiyordum. Şimdi 62 yıllık evliyiz. Yarım asrı da geçtik, tüm asrı da geçtik. :)) Annem ve teyzemler Arjantin’deydi, oraya gitmek istiyordum. Sonra gittim ama annem irahmetlik olmuş. Orada üç tane teyzem bir dayım vardı, hepsi rahmetlik oldu. Annemi görsem kalırdım ama göremedim. Kızım İlda evlenmeden gitmiş olsaydım yine kalırdım. Şimdi iki tane erkek torunum var. İkisi de üniversiteyi bitirdi.

Gigi’nin otlarının ve sularının çokluğundan ve ekinlerin bereketinden bahsettiniz. Peki, suları, otları ve çiçekleri bol olan köyünüzden daha neler anlatmak istersiniz?

Bizim zamanımızda boğazın içi dediğimiz yerde 5 tane pınar vardı. Şimdi hepsi kurumuş. Niye? Gözlerini açmıyorlar be kurbanım. Uğraşmıyorlar. Gözlerini açmazsan su nasıl gelecek? Su akar yolunu bulur, demişler. Sonra köye ziyarete gittik. Ağkayalar deriz, Zümrüt Dağı var Bahçecik tarafında, Bölükler tarafında değil. Oraya gittik ki kayanın arasından gelirdi önüne göl yapmışlar ki su hâlâ akıyor. Kaç senedir bir bel alıp da gözünü niye açmadım diye içime dert oluyor. İçinde naneler bitmiş. Beş tane pınar var orda. Daha yukarılardaysa çok var. Gelen su beş taneydi. Gümbür gümbür akardı.

Yaylalardan topladığım çiçekleri eve getirir, asardım. Eve getirip koklamayı çok severdim yani. Kaç gün duracaksa! İki günde kurur gider. Çeksorut Dağı’nın tepesinde hasret çiçeği diye bir çiçeğimiz vardı. Kauçuk türüydü. Özellikle onu getirir asardık. İçinde kendi suyu olduğundan kendiliğinden dal atardı, o suyuyla uzardı. Su mu yok dibinde, duvarda 6 ay giderdi öyle.

Neye hasret kaldıysa dalsız bile uzuyor. :(

Hasret çiçeğini evde kaç kişi varsa ona göre dizer asardık.

Hasret çiçeğini duvara asarak ‘’Ben anama hasretim.’’ diyordunuz. :))

Hasret kaldık anaya, görmeden gitti anam. Bir de orada şimdi papatya deniyor ya karanfil çiçeği derdik, onları getirir, dikerdik. Papatya türü olduğundan yeşerirdi. Kışın hayvanlara saman vermek için samanlıkların dışındaki samanların olduğu yerlerin diplerinden de mantar toplardık. Dağlardan da başka mantarlar toplanırdı. Şimdiki mantarlar ne ki! Oralar bambaşkaydı. O anılar çok güzeldi kurbanım.

Ağzına sağlık Gülbeyaz teyze. Bana bir akşam vakti Şişli’deki evinizi açtınız. Akşam yemeği yedik beraber. Eski günleri yâd ettik. Bu misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman Kayseri’ye, Bünyan’a köyünüz Gigi’ye bekleriz. Kapımız her daim açık. Gelirseniz beraber gezer, eş dost ziyaretinde bulunursunuz.

13. bölümün sonu