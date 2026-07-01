Arakel’in Emanet Ettiği Ermeni Çocukların Bünyan’dan Ürdün’e Uzanan Kaderi

Değerli dostlar, Amerika’nın Boston şehrinde yaşayan Murat Kaya ile doğup büyüdüğü Gigi’nin kültürel izleri üzerine söyleşimize devam ediyoruz.

Kültürünüze ait farklı bir yemek var mı?

Yok, hiç duymadım vallahi. Nereye gitsem bizimkilerin, sizinkilerin yaptığı yemek aynı.

O zaman şöyle sorayım: Amerika'ya gittiğinizde Kayseri yöresine ait hangi yemeği özlüyorsunuz?

Benim hanım Şarkışlalı olduğu için aynı buranın yemeklerini yapar. Amerika'nın hiçbir yemeğini yapmayız. Onların yaptığı yemekler zaten ne ki? Yiyemeyiz.

Türk yemeklerin yapıldığı lokantalar var mı?

Var tabii. Orada 8-10 tane Türk lokantası var. Onlara gidiyorsunuz, yiyorsunuz. Can ciğeriz onlarla. Gitmez olur muyum?

Amerika’ya ilk gittiğinizde bir sene içerisinde dönmeyi düşünmüştünüz. Aradan geçen bunca zamandan sonra Türkiye'ye dönmeyi düşünür müsünüz?

Sana harbi konuşuyorum, yalan yok. Eğer çocuklarım dönsün, ben bugün dönerim.

Bu arada kaç çocuğunuz var?

İki çocuğum, dört de torunum var. Torunlarım beni bıraksa...

Çocuklarınız ne iş yapıyor Amerika'da?

Benim kızım, bir sigorta firmasında müdür. Oğlum da büyük bir şirkette araba boyacısı olarak ustabaşı. Araba boyayanların başında durur.

Aslında benzer bir iş yapıyor sizinle.

Bazıları ben yaparım, oğluma veririm, götürür, boyar, gelir yani.

Gigi'yle ilgili kendisine aktarılan bir hatırayla bu söyleşiye katkı sunan köyün son öğretmeni Adem Yalçın Hoca'nın anlattıklarını sizinle paylaşmak, kayıt altına almak istiyorum. Hocam şöyle anlattı, onu arz edeyim: Bünyanlı Hacı Necati Demirhan'ın başkasından duyup da emekli öğretmen Adem Yalçın'a anlattığına göre, 1915 yılında bir Ermeni, bir gün kan ter içinde Sarıoğlan'daki arkadaşı Mehmet'e gelerek diyor ki: ‘’Gemerek’in Mudarasın Boğazı’ndan bizim Ermenileri göndermek istiyorlar. Ben kendimi düşünmüyorum da atın heybelerinde bir kız, bir erkek iki çocuk getirdim. Mehmet, dinimiz ayrı olsa da Allah'ımız bir. Bunları sen koru, büyüt. Bunlar birbirlerinin halasının ve dayısının çocukları.’’ diyor. Mehmet ise bu iki çocuğu 5-6 yaşlarına kadar büyütüyor. Ortam biraz yatışıp düzelince Bünyan’daki nüfuzlu Ermeni tanıdığı Arakel'e götürerek durumu ona anlatıyor. Bunları sana teslim ediyorum, bu çocuklar sana emanet, deyip veriyor. Arakel Efendi de…

Şu anda Amerika'da zengin. Her şeyi var. 150-200 civarında evi var. Burada da çok zenginmiş adam.

Demek ki gitmeden önce de nüfuzluymuş. Çok zenginmiş adam. Çocukları 14-15 yaşına kadar, Bünyan’da büyüttükten sonra bir sanat sahibi olsunlar ve daha da çevre edinmeleri için Kayseri'nin Atpazarı'ndaki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'ne götürüyor. Arakel, çocukları kimden teslim aldığını ve bu yaşa kadar nasıl büyüttüğünü anlatıp kiliseye teslim ediyor. Kilise de bu iki gence birkaç yıl baktıktan sonra birbiriyle evlendiriyor. Bu iki genç kendilerine farklı bir hayat seçmek için önce Kıbrıs'a taşınıyorlar. Orada da istedikleri hayat şartlarını oluşturamayınca gemiyle Ermenilerin de yaşadığı Ürdün'e geçiyorlar. Ürdün'e göçtükten sonra Hacı Necati Demirhan bu konunun devamında, otobüsle Hacca giderken kamyonlarla da hacı adaylarının erzaklarını götürdüklerini anlatıyor. Hacı Necati Demirhan'ın hacca gidişlerinde önce tabii Suriye'ye sonra da Ürdün'e vardıklarında Man kamyonları arıza yapıyor. Parça almak ve kamyonu tamir etmek için sanayiye gittiklerinde tabii Arapça da bilmedikleri için sıkıntılarını anlatamayıp perişan oluyorlar. Ne yapsalar nafile! Bir şekilde sanayinin bir sokağında çaresizce beklerken uzaktan bir kişi düzgün bir Türkçeyle: ‘’Gelin, gelin, buraya gelin bakayım.’’ diye çağırıyor. Ürdün'de Türkçe konuşan bu adamın yanına büyük bir sevinçle gidiyorlar. Adam diyor ki: ‘’Siz Gayserilisiniz. Hemi de Bünyanlısınız değil mi?’’ diyor. Bünyanlılar da: ‘’Nasıl cana geldik, öyle bir yeniden doğduğumuzu zannettik!’’ diyorlar. Türkçe konuşan o adam bunları tabii ağırlıyor, karınlarını doyuruyor. Sonra bu kişi Gemerek’te başlayan kendi hayat yolculuklarını, Bünyan’daki ilk gençlik yıllarını, Kayseri'de evlenip Kıbrıs ve sonrasında da Ürdün'e binbir zorlukla nasıl geldiklerini bir bir anlatıyor. Tabii muhabbetleri de artıyor. Kamyonlarının parçasını Ürdün'de bulamayınca, ertesi gün Beyrut'tan getirtip bizzat kendisi tamir ediyor. Hacı Necati Demirhan hacca gittikleri her defasında Ürdün'deki Bünyanlı hemşerilerinin yanına uğrayıp teşekkür mahiyetinde pastırma, sucuk vesaire götürüyorlar. Çünkü adam o çaresizlikte kamyonlarını tamir etmiş ve para da almamış. Bu kişi Hacı Necatilere Bünyan’ın Büngüldek’inden tut da Kayabaşı, Kayaaltı ne varsa tek tek büyük bir keyifle anlatıyor. Böyle ayrıntılı anlatınca gurbette kendilerine hem yardım ettiğinden hem de Bünyan’ı bizden daha iyi biliyorsun diyerek ‘’Seni götürelim de biraz hasret gider, seni ağırlayalım bu kadar iyiliğine karşılık.’’ demeleriyle biraz düşündükten sonra cevap olarak diyor ki: ‘’Yok, gidemem. Gidersem kafamdaki o Bünyan hayali, bendeki Bünyan dağılır, kusura bakmayın. Bendeki Bünyan bana kalsın.’’ deyip tekliflerini reddediyor. Orada yaşamaya devam ediyor. Daha sonra ne yapmıştır bilinmez, onlardan haber alınamıyor.

Şu anda da bu hikayenin devamını sizden öğrendik. Bu kişi Arakel, şu anda Amerika'da yine zengin olarak hayatına devam ediyor. Soy ismini de öğrenseydik keşke, belki de onlara ulaşabilirdik ama sonraki süreçte inşallah senden soy ismini de öğrenip Görüşmeyi çok isterim. Türkçe biliyorlardır muhtemelen.

İki erkek bir kız kardeşleri var orada.

Telefonla görüşürüz, tanışırız.

Tabii ki. Ama nasıl diyeyim adaş, onlar da 90 yaşlarında vardır. Çocukları çat pat Türkçe konuşurlar. Onlar da anlatamaz derdini. O da var.

Sizinle konuştuğumuz gibi Türkçe konuşamayız.

Ama bak benim kızım oğlum ve 14-15 yaşında torunlarım var. Benim gibi Türkçe konuşurlar. Benim evimde televizyon var, Türk kanallarına bakarız. Düşünebiliyor musun?

Sosyal hayatta İngilizce ama evde veya telefonda çocuklarınızla Türkçe konuşuyorsunuz.

Ben hep Türkçe konuşurum. Okuma yazma da biliyorlar onlar. Benim 14 yaşında torunum var. Bana bir mesaj atıyor. Ben şimdi Türkiye'nin neresinde olayım, beni takip ediyor. Dede sen şuradasın, diyor. Görüyor beni. Onun için bilirler, öğretiyoruz. Abi, lisan lisandır ya! Bir lisan bir insandır. Değil mi? Onun için varsın Türkçeyi de öğrensin, İngilizceyi de öğrensin, başka lisan varsa onu da öğrensin. Bak, orada şimdi İspanyolca da öğreniyor. Amerika'da ikinci lisan İspanyolca.

16. bölümün sonu