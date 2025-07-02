Bahariye Mevlevihanesi’nden Türk Dünyasına Sanatla Örülen İpek Yolu Projesi

Değerli dostlar, Eyüp'te Bahariye Sanat Atölyeleri Koordinatörü ve Kültür Bakanlığı sanatkârı Meryem Güney ile katı’ sanatı söyleşimize devam ediyoruz.

31 Mayıs- 1 Haziran 2024 tarihleri arasında Bahariye Sanat Atölyeleri’nin organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin katkıları ile düzenlenen sizin de proje koordinatörü olduğunuz kadim mirası yeniden canlandırma adına düzenlenen ‘’Zamanını Aşan Miras İpek Yolu’’ sergi ve sempozyumundan biraz bahseder misiniz?

İpek Yolu projesi benim 2018 yılında yapmaya karar verdiğim bir projeydi. Ama önce Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan’ı yaptık İpek Yolu'nun kalbi olduğu için. Daha sonra İpek Yolu'nu gerçekleştirmeye karar verdik. Tabii bu arada pandemi süreci oldu ve kesintiye uğradı. Şöyle ki hem Türkiye yüzyılı vizyonumuza çok uygun hem de Türk cumhuriyetleri ile ortak tarih ve medeniyetimizle aramızda bir yakınlaştırma oluşturmaya hizmet edecek güzel bir proje oldu. Özellikle Türk dünyası ile bizim yakınlaşmamız adına çok önemsedik. Uluslararası bir proje. Çin’den başladık. Çin, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, İran ve Suriyeli toplam 41 sanatkârla birlikte bir sergi oluşturduk. Konumuza özel çalıştılar. Toplantı yaptık onlarla. İpekyolu kitabımız vardı. Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin hazırlamış olduğu çok güzel bir çalışma. Yardımcı olması amacıyla onları hediye ettik. Arka planda çok güzel okumalar, çalışmalar yapıldı. Daha sonra düzenleme kurulumuzdan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör ve yardımcımız, sempozyumumuzun da koordinatörü olan Rahmi Deniz Özbay Hoca’mız, Dr. Fahri Solak Hoca’mız ve Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu Hoca’mızla birlikte sempozyum başlıklarımızı oluşturduk. Tebliğleri sunacak hocalarımızı belirledik. İpek Yolu'nu her yönden masaya yatıracak konu başlıkları oluşturduk. Kıymetli akademisyenlerimiz İpek Yolu’nun tarihini, bilimini, sanatını, edebiyatını, musikisini, ticaretini, mimarisini, dillerini, dinlerini ve tasavvufunu aklımıza gelebilecek her başlıkta hazırladıkları tebliğleri sundular. Sempozyum, bu saydığım coğrafyalardan akademisyenlerin de katılımıyla gayet başarılı şekilde gerçekleştirildi. Bizim çalışmalarımızı diğer çalışmalardan ayıran özelliği bilimin sanatı desteklediğine inanarak birlikte sergi, sempozyum ve panelleri birlikte yapmamız. Projemizin bir diğer farklılığı da bize özel hazırlanan mücevher ve kokumuzun da sergilenmesi. Bekir Kantarcı Beyefendi hat dersi almış sanatkâr geçmişi de var, kendisi Kiswah Jevellery’in ve parfümane’nin sahibi. Konumuza özel bir mücevher koleksiyonu hazırladı. İpek Yolu'nun izlerini taşıyan mücevherler bunlar. İpek Yolu kokumuzu üretti. Bu koku aylarca süren bir çalışma sonunda ortaya çıktı ve çok rağbet gördü. Tarihi İpek Yolu coğrafyasının ortak kokusu olması temennisiyle, 5 duyuya hitap edecek şekilde hazırlamaya çalıştık. Sergi kataloğumuzla, sempozyum kitabımızla daha da kalıcı hâle getirdik.

Uluslararası nitelikte hazırlanan bu projeyle, başka hangi şehirlerde sergiler ve sempozyumlar gerçekleştireceksiniz?

Öncelikle İstanbul'da gerçekleştirdikten sonra Konya'ya gittik. Konya Büyükşehir Belediyesi bizim paydaşımız, orada gerçekleştirdik. Şimdi Özbekistan'a gideceğiz inşallah Eylül 2024’te. Önce Taşkent’te Alfraganus Üniversitesi ile sonra Semerkant'ta Uluslararası İpek Yolu Üniversitesi ile daha sonra Buhara’da Buhara Devlet Üniversitesi ile birlikte panel ve sergilerimizi gerçekleştireceğiz. Özbekistan'dan döndükten sonra Azerbaycan'a, Bakü’ye giderek Hazar Üniversitesi işbirliği ile bu serüvenimizi devam ettireceğiz. En sonunda Erzurum'dan bir teklif aldık. Biliyorsunuz orası da İpek Yolu’nun üzerinde önemli bir merkez. Erzurum'la birlikte devam etmeyi düşünüyoruz inşallah.

Katı’ sanatını icra etmek isteyenlere, özellikle de gençlere neler söylemek istersiniz?

Çok şeyler söylemek isterim. Bizim yaptığımız bu çalışmaların hepsi gençlerimiz için. Geleceğimiz için onlara yatırım yapmalı, değerlerimizin farkında olmalarını sağlamalıyız. Bizim için çok önemli olan medeniyetimiz ve göstergesi bu sanatlarımızı ileriye taşıyacak olan yegane insanlar onlar. Gençlerin popüler kültürün etkisinden kurtulmalarını ve kendi medeniyetlerine sahip çıkmalarını çok arzu ediyoruz. Çünkü geçmişini bilmeyen, değerlerine sahip çıkmayan nesiller geleceklerini de inşa edemiyorlar. Bizim çok kıymetli bir medeniyetimiz ve onun göstergesi çok kıymetli sanatlarımız var. Bunların devamı için gençlerimize sabırla, sebatla bu sanatlara eğilmelerini tavsiye ediyorum. Bu; onların ruhlarını, hayatlarını güzelleştirecek, medeniyetimizi de ileriye taşıyacak diye ümit ediyorum.

İnşallah diyelim. Son olarak eserlerinize ve katı’ sanatı ile alakalı size ulaşmak isteyenlere, sizden katı’ sanatı dersi almak isteyenler sosyal medyadan size nasıl ulaşabilirler?

Bizim sitemiz var. Bahariye Sanat Atölyeleri adlı siteye https://bahariyesanatatolyeleri.org/ girildiğinde bize ait tüm bilgilere ulaşabilirler. Yaptığımız etkinlikler de dahil, verdiğimiz dersler de dahil. Facebook adresimizden

https://www.facebook.com/imhbahariyesanat/, İnstagram adresimizden https://www.instagram.com/bahariye_sanat_atolyeleri/ ve Twitter (X) https://x.com/bahariyesnt/ hesabımızdan bizlere ulaşabilirler.

İnşallah hocam. Söyleşimizi burada sonlandırıyoruz. İstanbul Eyüp’te Bahariye Mevlevihanesi Bahariye Sanat Atölyeleri’nin katı’ atölyesinde katı’ sanatının geçmişini, bugününü ve geleceğini konuştuğumuz söyleşimizi burada sonlandırıyoruz. Bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ederim. Bu yaptığınız çalışma çok kıymetli. İnşallah geleceğe miras kalacak diğer güzel çalışmaların devamını getirir diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.

Değerli dostlar, Bahariye Mevlevihanesi’nde katı’ sanatkârı Meryem Güney’le katı’ sanatını konuştuk. Başka bir söyleşide buluşmak üzere.

Söyleşinin sonu