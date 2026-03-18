Bünyan'dan Amerika'ya Uzanan Hasret!





Değerli dostlar, Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı, Erciyes Dağı manzaralı, 1400 rakımlı yüksekçe bir yaylaya kurulmuş Gigi köyünden (1990'dan sonraki adıyla Danişment köyü) önce İstanbul'a, sonra da Amerika'ya göç etmiş Murat Kaya ile beraberiz.

Bu söyleşimizde bu köyde yüzyıllarca beraber yaşamış Ermeni ve Türklerin bir arada yaşadıkları zaman dilimi içerisindeki yaşam kültürlerini, beraberliklerini, Gigi'ye dair anılarını, göç hikayelerini, kaybolan geleneklerini, düğün ve bayram hatıralarını, ortak sofraların sıcaklığını, komşuluk ilişkilerinin inceliklerini, iç içe doğal yaşamı ve ayrılığın köyde bıraktığı izleri konuşacağız.

Bu söyleşiye katkıda bulunan Gigi köyü sakinlerinden Mehmet Vefa Esmer'e, Hamdi Tavşan'a, Muzaffer Temizer’e, Melek Güner teyzemiz ve oğlu Mustafa Güner’e ve köyün son öğretmeni Adem Yılmaz'a teşekkür ederim.

Ayrıca gönlü Bünyan’da ama şu an İstanbul Şişli'de yaşayan ve evlerini bana açan Gülbeyaz Sarıaslan teyzemize, Mari Akbaş’a, Nergiz Bal’a, Hasan Koçak’a ve Gigili tüm akrabalarına hassaten teşekkür ederim.

Murat abi, söyleşimize hoş geldiniz.

Sağ olasın. Sen de hoş geldin.

Amerika’dan Bünyan’a, eski topraklara geldiniz. Söyleşimize köyün isminin nereden geldiğiyle başlayalım. Gigi ismi nereden geliyor? Bu konuda bildiklerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim.

Zamanında bizim büyüklerimizden adı Gigi diye biri varmış. Benim bildiğim, benim duyduğum kadarıyla Gigi ismi olan bir büyüğümüzden geliyor. Ondan sonra o Çiçekli Yayla’ya kuruluyorlar. Çiçekli Yayla'da halk biraz çoğalınca Osmanlı zamanında yörenin padişahlık adına görevli yöneticisine geliyorlar ve diyorlar ki: ‘’Şevketlim, burası bize ufak geliyor.’’

Kaç kardeş geliyor Çiçekli Yayla’ya?

Gigi’yi kuran 3 kardeş var. 3 kardeş geliyor. Kardeşlerden Gigi isminde birisi var ki hâlâ Odunluğun Deresi’nde Ohannes Kağa derler, onun ağılı var. Çok zenginmiş adam. O zamanlar sürüyle hayvanları otlatırmış orada. Oraya kendi bir yer yapmış. Hâlâ kırıntıları var yani orada. Çiçekli Yayla’nın hemen altında. İşte diyorum ya orası ufak geliyor. Diyorlar ki buranın padişahın yönetimindeki kişiye: ‘’Şevketlim, burası bize ufak geliyor.’’

Devlet yetkilisine diyelim.

Devlet yetkilisine diyorlar ki: İşte burası bize ufak geliyor. Ondan sonra gidiyorlar bizim o Gigi'nin oraya. Oradan bizim köy karşıdan görünüyor. Düz bir ova biliyor musun? Bizimkiler oraya gidiyorlar. Bakıyorlar ki hakikaten şahane bir yer. Dümdüz bir yer. Buraya gelelim diyorlar anlıyor musun? Geliyorlar buranın devlet yetkilisine diyorlar ki: ‘’Şevketlim, biz orada yapamıyoruz. Aşağımız dere, yukarımız dağ. Eğer müsaade edersen biz oraya yerleşmek istiyoruz.’’ Yetkili de: ‘’Gidin, nereye yerleşirseniz yerleşin.’’ İşte şu anki köyün olduğu yere bizimkiler yerleşiyor. Orada yaşamaya başlıyorlar. Seneler boyunca hep dedelerimiz, babalarımız orada yaşadı. Benim babam 95 yaşında öldü. Orada doğdu, orada büyüdü yani.

Hangi seneler bunlar? Kitaplarda köyün 1780-1800 yıllarında kurulduğu belirtiliyor ama sizin bildiğiniz kadarıyla hangi yıllar?

Dediğiniz doğrudur. Ben tam olarak bilmiyorum hocam, olabilir. Bak, babam bu köyden 60-65 yaşlarında İstanbul'a gitti. 95 yaşında öldü işte. Babam bu köyde doğdu. Amcalarım, Gülbeyaz teyzenin babası desen köyde muhtarlık yaptı. Amcamın ismi Hampar’dı. Köyde senelerce muhtarlık yaptı.

Eskiden burada bildiğiniz kadarıyla kaç hane varmış?

Benim bildiğim 45-50 hane vardı. Bütün o evler doluydu yani.

Hangi yıllara kadar?

Ben İstanbul’a 1963'te gittim. 63'lere kadar Gigi'de 45 hane vardı. Full doluydu.

Nüfusu o zaman ne kadardı?

Bayağı çoktu. Yani biz ilkokulu orada okuduk. O zaman nereden baksan talebe olarak 20-25 kişi vardı.

Köyün toplam nüfusu ne kadardı?

Köyün toplam nüfusu hesap edersen, 45 haneydi, her hanede 4-5 kişi olursa yani bayağı kalabalıktı. 200 kişi eder. Biz o zaman 4 kardeştik. Annemiz, babamız, dedelerimiz hep oradaydı. Çoğuduk yani.

Gigi dışında Ermenilerin yaşadığı civar köyler var mıydı ve bu köyler hangileriydi?

Benim bildiğim çoğunda vardı.

Ermenilerin en çok yaşadığı köyleri söyleyebilir misiniz?

Tabii ki, Ermenilerin yaşadığı köyler işte başta bizim Gigi’de vardı. Eskiden Girinci’de varlarmış. Girinci diye bir köy var. Orada yaşamışlar. Ondan sonra Ekrek'te yaşamışlar. Sıvgın’da, Sultanhanı'nda yaşamışlar. Avren'de yaşamışlar. Avren'i duydun mu hiç?

Yeni adı Akören olan köy. Pınarbaşı ilçesine bağlı.

Bu Hasan'ın (Koçak) sülalesi Avren'den gelme bizim köye. Yeni adını bilmiyorum ama Avren. Taçın’ın hemen yanında.

Taçın’ı duydun mu? Onlar hep oradan gelmeler yani. Anlıyor musun?

Taçın köyünde akrabalarımız var. Babaannemin kız kardeşi Taçın’a gelin gitmiş. Yeni adı Topsöğüt oluyor.

Öyle mi oluyor? Taçın’a biz hocam, un öğütmeye giderdik. Orada değirmenler vardı. Anlıyor musun? Oraya gider haftalarca yatardık.

1.bölümün sonu

