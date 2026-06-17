Efsanelerle Kazılan Ermeni Mezarları

Değerli dostlar, Gülbeyaz Sarıaslan ile yaptığımız sohbetin ardından, Gigi köyünden İstanbul’a, oradan da Amerika’ya uzanan hayat hikâyesiyle Murat Kaya ile yaptığımız söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Murat Abi, anlattıklarınızı gelecek kuşaklara aktarabilmek ve bu hatıraların sizinle birlikte kaybolup gitmemesi için kayıt altına alıyoruz.

Sana bir şey söyleyeyim mi Murat? Benim kızım Amerika'da ev aldı. Ev güzel, şato gibi bir ev. Baktım ki kapısının numarası 38. Aman, dedim kızım burayı al, Kayseri’nin plaka numarası ya. Biz o kadar bu memleketimize âşık bir adamız, seviyoruz yani. Hele bir Kayserili bulayım, bırakmam. Erciyes Üniversitesinde 3-4 tane benim üniversite hocası arkadaşlarım var. Bunlar Erciyes Üniversitesi, mühendislik, fen vs. fakültelerinde hocalar.

Kimler bunlar? İsimleri sayar mısınız Murat Abi?

Mühendislikte Mustafa Türkmen, Hasan Zorlu, kimya bölümünde Profesör Şaban Patat. Birkaç gün sonra Kayseri'ye geldiğimde inşallah zamanımız olursa gideriz. Tanıştırayım seni onları da bir gör yani. Çünkü bak bak nasıl biliyor musun Murat? Onlara yaptığım iyiliği hiç unutmazlar, bak ben bunların hiçbirine uğramadım. Eğer uğrasam hayatta beni bırakmazlar yani. Ankara'da 3-4 tane savcı arkadaşlarım var. Hakim arkadaşlarım var. Bizim oraya staja okumaya gelirlerdi Amerika'ya.

Kısmet olur belki biz de geliriz Murat Abi. Yarım kalan doktoramı yaparım belki.

İnşallah gelirsen o zaman anlarsın bizi yani. Yani onlara ben ne yardımlar ettim. Araba aldım altlarına, ev bulduk onlara. Onlar gelmeden hem de. işte benim adımı buluyorlar. Seninle şimdi arkadaşız ya, sana soruyorlar: Orada tanıdığın var mı? Diyorsun Murat abi orada. Ee, telefonu var mı? Var. Açıyorlar bana, Murat sen misin? Benim. Telefonumu falan Murat'tan aldım. Ee, buyur abi! Biz Amerika'ya geliyoruz, bize yardımcı olabilir misin? Hadi olmayalım mı?

Ben de yurt dışında üç sene yaşadığım için Murat Abi ben bu zorlukları hakikaten biliyorum. Ev lazım. Çevre lazım. Pratik dil lazım. Zamanla o ülkenin diline aşina olup az çok öğreniyorsunuz.

Murat Abi, çokça duyduğumuz bir efsaneyi size sormak istiyorum. Türkiye'de çokça konuşulur. Çocukluğumdan beri duymuşuzdur. Rum ve Ermenilerin yaşadığı yerlerde hazine veya definelerin varlığından bahsedilir. Bu efsanenin ne kadarı doğrudur? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Sana bir söyleyeyim mi? Biliyorsam şerefsizim. :)) Ben de hiç bilmiyorum. Derler yani. Bak, köydekilere sor. Bizim köyde tepe var ya oraları kazmışlar, altın bulmuşlar, derler. Cidden bulmuşlar derler. Oralarda aramışlar. Yüksük bulmuşlar, altın bulmuşlar. Öyle derler yani. O tepeyi kazmışlar yani.

Bunun arka planında ne yatıyordur sizce? Yani bunlar gerçek mi yoksa uyduruyor mu?

Uyduruyorlar ya. Bizim babalarımız ekmek bulamazdı yemeye ki defineyi nereden bulacak.

Bu cümle yeterli.

Hep uydurma. Benim yaptırdığım mezar var ya. Gigi'ye yaptırdığım mezara gelmişler, mezarı kazmışlar.

Bir şey bulamamışlardır tabii.

Ne bulacak kardeşim ya! Öyle insanlar var ya. Mezardan ne istiyorsun ya?

1986'da Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerika'ya gitmeye karar alma sebebiniz nedir?

Karar alma sebebim nedir?

İstanbul'da niye durmadın Murat abi?

Güzel bir soru. Niye durmadım? Şimdi Amerika'da benim hanımın kuzeni var.

Eşinizin Sivaslı olduğunu biliyorum.

Evet, Sivaslı, Şarkışlalı. O da bizim milletten. Şimdi benim hanımın akrabası Washington'da. Onun kocasının da Washington'da büyük bir garajı var. Tamirhanesi, kaporta, maporta, boya falan hepsi orada. Oğlan Türkiye'ye izne geliyor. Dolapdere’deki benim dükkanıma geldi. Nasıl çalıştığımızı gördü, nasıl yaptığımızı gördü. Beğendi tabii. Murat, dedi ya, sana bir şey soracağım, senin fikrini alacağım. Amerika’ya gelmek ister misin?

Size bu işi teklif eden kişinin ismi neydi?

Agop. Gemereklidir. Kendi işinde çalıştıracak. Kendisine yardımcı arıyor aslında. Kendi yanında ben işini yapayım. Bizim gibi adam nerede bulacak Amerika'da? Sanatkâr nerede? Neyse işte bana teklif edince çok iyi para kazanacaksın, her sene buradan bir ev alırsın filan fıstık diyerek kafama girdi. Acaba gideyim mi, gitmeyeyim mi, gideyim mi, gitmeyeyim mi? Böyle bir karar veremedim ilk önce.

Tabii çevreyi, aileyi bırakıp gitmek kolay değil. Kaç ay düşündünüz ya da kaç gün düşündünüz?

Epey düşündüm, 2-3 ay düşündüm yani. Tabii, kurulu dükkanım var Dolapdere'de. Yanımda 3-4 kişi çalışıyor. İhtiyar anam babam var. O zaman yaşıyordu anam babam.

Anne babanızı bırakıp da mı gittiniz Murat abi?

Ya, işte en çok zoruma giden de o. Ondan sonra işte oturduk hanımla konuştuk filan. Ne diyorsun, gidelim mi? Valla sen bilirsin, dedi. İstersen gidelim, bir dene. Beğenirsen kalırsın, beğenmezsen… dükkanı satma, dedi. Kardeşim vardı dükkanda çalışan. Bırak o çalışsın. Eğer beğenirsen dükkanı ona devredersin, kalırız, dedi. Gidiş o gidiş adaş, işte öyle.

Sonra kardeşinize devrettiniz mi?

Ondan sonra düşündük taşındık 3-4 ay sonra adama mektup yazdım ki ben Amerika'ya gelmeyi kabul ediyorum, dedim. O zaman sen bana dedi nüfus kağıdının fotokopisini, şu evrakları sen bunları bana yolla, dedi. Washington'a. Trump'ın orada. Ben işlemini avukata vereyim, dedi. Biz hepsini topladık, ettik. Hepsini postaladım Amerika'ya. Aradan 6 ay geçti. Beni Türkiye'deki Amerika konsolosluğuna çağırmazlar mı? Murat Kaya hazırlan, bir ay içinde hastaneye gideceksin. Amerikan Hastanesi var İstanbul'da. Kontrolden geçeceğim. Eğer herhangi bir hastalığın olursa gidemezsin. Peki, dedik. Çoluğu çocuğu topladık Amerikan Hastanesine gittik. Orada muayene olduk. Muayeneden geçirdiler bizi. Hepimiz sağlam raporu aldık. O sağlam raporu belgesini de oraya yolladık. Aradan bir sene sonra hadi bakalım istek kağıdı geldi.

Kaç çocuğunuz vardı gitmeden önce?

İki çocuğum vardı gitmeden önce. Yani diyeceğim, bir buçuk sene uğraştık, geçtik, gittik.

Gidince dönmeyi hiç düşündünüz mü?

Bir sene zorluk çektim. Geri geleyim, dedim. Yok, ben burada yapamam, dedim. Ondan sonra yaparsın yapamazsın. Oturuyoruz hanımla. Ya hanım, dedim. Ben İstanbul'da ne güzel patrondum. Geldim buraya çırak oldum. Yani işçi oldum. En çok benim ağrıma giden de o yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle kaldık işte adaş ya.

14. bölümün sonu