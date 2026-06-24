Köklerin İzinde Gigi Mezarlığının Sessiz Tanıklarına Vefa

Değerli dostlar, Amerika’nın Boston şehrinde yaşayan Murat Kaya ile doğup büyüdüğü Gigi’nin kültürel izleri üzerine söyleşimize devam ediyoruz.

Gigililer şu anda Türkiye ve dünyada nerelerde yaşıyorlar?

Gigililer en çok bizim orada yani Boston'da yaşıyor. Değişik yerlerde varlar. New York'ta var, California'da var, Arjantin'de var, Avustralya'da var. Benim bildiğim Almanya'da, Çin'de, Danimarka'da, Fransa'da yaşıyorlar. Var işte her tarafta. Şişli’den de herkes çekildi çekildi geçti gittiler ya. Gigili bir Hasanlar kaldı işte, Hasan Koçak. Kimse kalmadı yani inanır mısın? Herkes bir yere darmadağın oldu gitti.

İstanbul dışında Türkiye'nin farklı yerlerinde Gigililer var mı?

İstanbul'un dışında başka şehirlerde yok. Kayseri’de de kalmadı zaten. Bir kişi var. Gigili değil o da. Kilisede bekçilik yapıyor.

Peki, Amerika'da Kayserililerin ya da Gigililerin oluşturduğu bir dernek var mı?

Öyle bir dernek topluluğumuz yok.

Gigi'ye ait bir dernek kursanız nasıl olurdu?

Nasıl diyeyim sana biliyor musun? Gittiğimizde böyle bir kahvemiz var. Toplandığımızda otururuz, kağıt oynarız. Bize ait bir yer yok. Zaten oranın hükümeti kabul etmez. Öyle şeylere müsaade etmez. Türkiye'deki gibi falanca köye ait dernek olduğu gibi orada böyle dernekler yok, yasak, kuramazsın.

Amerika'da yaşayan Kayserili ünlüler, zenginler bildiğiniz kadarıyla kimler?

Valla Kayserili çok zengin var ama isimlerini bilmiyorum. Var yani, çok zenginler. Nasıl diyeyim sana, dünyanın birçok yerinde zengin Ermeni var. Bunun sebebi çalışkan sanatkâr olmaları. Çok eskiden gitmişler. Hele bir tane Bünyanlı var. Adamın orada 150-200 tane evi var ya. Düşünebiliyor musun? Bu zenginin ismi Arakel. Arakel Efendi derlermiş. Onunla tanışmadım. O burada öldü. Ama oraya bayağı bir yatırım yapmış. Çocuklarına ev almış. Çocukları orada ilerlemiş, büyümüşler. Talas'ta Amerikan Kolejinden zamanında buralardan köylerden Ermeni çocuklarını toplamış, götürmüşler. O zamandan bunları da almış götürmüşler. Amerikan Kolejinde eğitmişler, eğitmişler, almış götürmüşler, zengin olmuşlar.

Başka hatırınıza gelen Bünyanlı, Gigili zengin var mı?

Var. Nasıl diyeyim? Halıcılar var. Şirinoğulları derlermiş. Bünyanlı değil de. Burada da çok durmuşlar. Bunlar halı dokuttururlarmış bizim köylerde. Bütün köylerde halı dokumayı onlar icat etmiş. Halıcılar Ermeni. Ortakları Türk. İstanbul'da fabrika açmışlar bizim Müslüman arkadaşlarla.

İstanbul'da ne iş yapıyorlar?

İstanbul'da değiller şimdi. Amerika'da yine halıcılık işi yapıyorlar. Tanıştık tabii. Zenginlikleri süper. Çok iyiler yani.

Peki, Kayseri'ye ne sıklıkla geliyorsunuz?

Eş dost ziyareti için geliyorum yazları. Gigi’de yaşayan Vefa Esmer’i seviyorum. Yani seni seviyorum adaş.

Biz de sizi seviyoruz Murat abi. :)

Anlatabiliyor muyum? Arkadaşları özlüyorum. Her sene yazın geliyorum. Arkadaşlığı severim ben. Onların yanına gelir giderim. Bir de gelir mezarlığı ziyaret ederim. Atalarımız, büyüklerimiz hep burada.

O mezarlığı ben de gördüm. Etrafına çok emek verilmiş. Taş duvarlar çektirmişsiniz. İsminizi de yazdırmışsınız. Hakikaten hem maddi hem de manen emek vermişsiniz.

Ağırnas’tan 28 kamyon taş taşıdı İzzet Ağa'nın oğlu. Ahmet’i duydun mu hiç? İzzet Ağa muhtardı dedim ya o zaman. 28 kamyon Ağırnas’tan oraya taş taşındı. O mezar öyle yapıldı yani. Hiç, ne başında durdum. Sırf açılışa çağırdılar beni. Açılışa geldim, gördüm, iftihar ettim kendimle vallahi. Çok güzel olmuştu.

Oradaki kabristanda kimler metfun?

Tanıdığımız çok ya. Hangisini sayayım? Babamın babası, babamın annesi, babamın dayısı. Yani bütün büyükler orada yani. Babam orada değil ama. Babamı da annemi de İstanbul'a defnettik. Gigi'yi kuranlar hep oradalar.

Neden annenizle babanızı Gigi'deki kabristana defnetmediniz?

Çünkü göç oldu ya. Göç olunca artık oradan da bir yer alındı. Zeytinburnu’ndaki mezarlığa gittin ya. Babam oradaki Ermeni mezarlığında. Oradan yer alındı oraya defnettik yani. Buraya kim getirecek onları? Bak, Nejat amcam var ya rahmetli. O kadar dua etti. Nejat amcam derdi ki: ‘’Ben ölürsem beni Gigi'ye gömün.’’ O adamın vasiyetini tutmadılar çocukları. İstanbul’a defnedildi. O, burada köyde, Gigi’de öldü. O karda, kışta öyle bir kar yağmıştı ki o zamanlar, ben Amerika'daydım o zaman, adamı arabanın içinde ölüsünü getirdiler gömdüler İstanbul'a. Adam vasiyet etmiş ki oğlum, kızım ben ölürsem buraya gömün ya. Adamı gömselerdi ya bizim mezarlığa. Onun o kadar seveni vardı ki bütün ziyaretçiler ona gelirdi. Nejat amcam küçük oğlunu sünnet ettirmiş. Onlar bize Avren'den geldiler. Avren'i duydun mu?

Evet, Pınarbaşı’na bağlı Akören köyünün eski adı.

Oradan geldiler. Orada hep Müslümanlardı yani. Bacısını Avren'de Müslüman'a verdiler. Kimliğinde Müslüman diye geçerdi yani.

Peki Murat abi, köyde size ait bir mal varlığı var mı hâlâ?

Yok, hiç kalmadı abi. Bir mezarlığımız var işte. O da kalsın hatıra olarak. :)

Türkiye'ye her sene geliyorsunuz. Yurt dışında özleyip de Türkiye’ye, Kayseri'ye gelince neler yaparsınız?

Özleyip de yaptığım bir şey var ya, sevdiklerime sarılmak. Anlatabiliyor muyum yani?

Ne güzel! Şu muhabbeti Amerika'da hakikaten bulamazsın.

Bulamam abi işte. Ben diyorum ya, sevdiğim arkadaşlara canımı veririm, yardım ederim. Ben çok kişiye yardım ederim. İnsanlık ağabey. Ben dedim ya deminden beri, ben insan ayırmam.

15. bölümün sonu