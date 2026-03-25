Paskalya Yumurtasından Kurban Kazanına Paylaşılan Hayatlar

Söyleşimizin bu bölümünde, Gigi’de doğup büyüyen ve babası Nejat amcanın (Koçak) Çerkez diyarından bu köye uzanan hikâyesine şahitlik eden Hasan Koçak’ı dinleyelim.

Hasan abi, Gigi’ye geliş hikayenizi anlatır mısınız?

Dedemi Tokat’tan Uzunyayla’ya bir Çerkez getiriyor. Dedemin ismi de Hasan’dı. Dedem 1959’da vefat etti. 1905 senelerinde dedem henüz 4-5 yaşlarındayken bir gün ağlarken dedeme soruyorlar: ‘’Hasan, babangil nerede?’’ Dedem de: ‘’Götürdüler.’’ diyor. Enver isminde Çerkez, dedemin atını kaptığıyla alıp Çerkez diyarına getiriyor. Orada dedeme babalık yapıp büyütüyor. Dedem evlenme çağına gelince Çerkez, dedeme diyor ki: ‘’Hasan, senin aslın Ermeni. Annen baban Ermeni’ydi. Bak Hasan, seni büyüttük. İstersen seni bir Ermeni kızıyla evlendireyim, istersen bir Türk kızıyla evlendireyim.’’ Dedem de: ‘’O zaman ben bir Ermeni kızı alırım.’’ diyor. Enver Bey Gigi’ye gelip bir Ermeni kızını alıp Çerkez diyarına götürüyor. Benim babam, amcalarım hep Çerkez’de doğdu. Eski adı Akviran yeni adı Akören’de doğma. Dedemler Enver Ağa’nın yanında hayvancılıkla uğraşıyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını görürmüş Enver Ağa. O zamanlar Gigi göl yeriymiş. Oralara gelip tarla sürüyorlar. Bünyan’a gidip kendilerine bir yer istiyorlar. Bunlara İğdecik köyünün yakınındaki Çiçekli Yayla’yı vermek istiyorlar. ‘’Biz orada ne yapacağız? Bize yukardaki göl yerini verin.’’ diyorlar. Babam 1933’te köyde doğmuş. Kimi Çat’tan, kimi Uzunyayla’dan, Ekrek’ten, Karabekirli’den (Akin), Kululu’dan Manavuz’dan, Muratbeyli’den gelip Gigi’ye yerleşmişler.

Hasan abi Gigi’de kaç sene yaşadınız?

Ben Gigi’den İstanbul’a 18 yaşımdayken geldim. 2-3 sene buraya geldim, sonra geri gittim.

Gigi’de o zaman kaç hane vardı?

Ben 6-7 yaşındayken bizimkiler İstanbul’a göçmeye başladılar. 40-45 hane vardı. Bizimkiler yavaş yavaş göç etmeye başlayınca mesela Cortlama isminde biri (Mustafa Yıldız) Koyunabdal’dan koyun yaymaya gelip çobanlık yapardı. Sonra da arazi satın alıyor, yapılı ev alıyor ve köye böyle böyle yerleşmeye başlıyorlar.

Biraz da bayramlarınızı konuşalım müsaadenizle. Paskalya Bayramlarında köyde neler yapardınız?

Köyde bayramlaşırdık. Çocukluğumuzda yumurtalar boyanır, Mustafaların evinin altında bayırda vuruştururduk. Kim kimin yumurtasını kırarsa onun yumurtasını alırdık. Bir de Kurban Bayramı’nda taraf etraftan tüm millet gelir, kurbanlar kesilir, orada yenir, içilirdi. Eve et getirilmez, kavurma yapılır, orada dağıtılır, biterdi. Şimdi kurban kesip de bir tane et dağıtanı görmüyorum ben. Diyorlar ki: ‘’Bu da kesiyor, bu da kesiyor.’’ deyip vermiyorlar. Esasında bir köyde et verecek birini bulamazsan öbür köye gidip dağıtacaksın. Ama öyle yapmıyorlar. Hemen kavurma, sucuk… ‘’Öbür kurbana kadar yerik.’’ diyorlar. Kurbanı niye kesiyon o zaman? Çocukluğumuzda ise ne yapardık? Çevre köylerden gelirlerdi. Büyük et kazanlarında etler pişirilir, yenilir, eve getirilmezdi. Ardından papazlar dua ederdi.

Çevre köylerden sadece Ermeniler mi gelirdi kurban kesmeye?

Müslümanlar misafir olarak gelirdi. Herkes yerdi, içerdi.

Köydeki bir anınızı anlatır mısınız?

Babamın ismi Nejat’tı. Demiş ki Eğriayak lakaplı Mehmet emmiye: ‘’Hava bunalıyor. Mehmet emmi bir tavuk ver de yağmur duası okuyayım.’’ O da: ‘’Vereyim Nejat Ağa.’’ demiş. Babam köydeki birkaç küçük çocuğu dizmiş arkasına, dua okuyormuş. Arkadan da ‘’Amin’’ diyorlarmış. Hava da yağdı yağacak. Neyse, bunlar bir müddet sonra tavuğu kesip yemişler. Babam da misket oynayan çocuklarla çocuk gibi misket oynardı. Mehmet emmi demiş ki: ‘’Vallahi Nejat abi yağmur duasına çıkacağım dediğinde ben sana inanmamıştım. Onun için tavuk verdim. Bilseydim böyle yağmur yağacağını valla ben sana oğlak verirdim.’’ Köyde İzzet Ağa isminde biri vardı, o da derdi ki: ‘’Nejat da gitti. Kuraklıktan kuruyacaksınız. Gene o ara sıra yağmur duası yapıyordu da ekinler mekinler oluyordu.’’

Köydeki Melek teyze ‘’Yakındaki tepeye çıkarlar, dualarını yaparlardı, yağmurla dönerlerdi.’’ diyor.

Dağına tepesine çıktığınızda orada örenleri görürsünüz. Eskiden kilise varmış orada, biz bilmeyiz. Papazlar gelirdi, yağmur duasına çıkarlardı. Selin suyun içinde dönerlerdi köye.

On sekiz yaşına kadar Gigi köyünde yaşayan Hasan Koçak’ın anlattıklarından, köyde uzun yıllar Ermeni ve Müslümanların gündelik hayatı paylaşarak iç içe yaşadıklarını; zamanla göçler ve boşalan hanelerle birlikte köyün yapısının değiştiğini ve Müslüman ailelerin yavaş yavaş yerleşmeye başladığını anlıyoruz.

2. bölümün sonu