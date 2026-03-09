8 Mart ne idi ne oldu

Başlangıcı mücadele, günümüzde karşılığı kadına çiçek vermeye dönüşmüş bir gün.

Tarihsel seyrine baktığımızda özellikle ABD ve Avrupa da kadın işçilerin çok kötü şartlarda uzun saatler düşük ücretlere çalıştırıldığı bir dönem. Söz hakkı yok, oy hakkı yok.

1908 de New York’ ta kadın tekstil işçilerinin daha iyi şartlarda çalışma talepleri büyük bir protestoya dönüşür. Protestoların yayılmaması için fabrikaya kapatılan kadın işçiler ne yazık ki diri diri yakılarak tarihe geçer.

Alman aktivist Clara Zetkin, uluslararası bir kadınlar günü fikrini ortaya attıktan sonra 1911 den itibaren bazı ülkelerde kutlanmaya başlar.

1917’de Rusya’da kadınların ‘’Ekmek ve Barış ‘’ sloganıyla yaptığı grevler, daha sonra Şubat Devrimi’ni tetikler. Bu olaydan sonra ise 8 Mart tarihi daha sembolik bir hale gelir. Uluslararası Kadınlar Günü olarak kabul edilmesi 1975 te Birleşmiş Milletler kararına dayanır.

Binlerce kadının uğradığı haksızlık, insanlık dışı muamele ve acıların temellendirdiği 8 Mart uzun yıllar hak ve mücadele bağlamında anma, farkındalık sağlama günü olarak sürdü.

Günümüzde ise hak mücadelesi ruhunun yerini kutlamaların aldığı, çiçeklerin hediyelerin verildiği bir güne dönüştüğünü görüyoruz.

Bunun çiçek ve hediye gününe dönüşmesi, lüks ortamlarda yemekli kutlamaların olması zamanın gerektirdiği bir normal mi yoksa bilinçli bir yumuşatma mı siz takdir edin.

Ancak günün kökeni, işçi hareketi ve hak mücadelesiydi.

Fakat şirketler ve reklam sektörlerinin bunu ticari fırsata çevirmesi bambaşka bir hal aldı. Böylelikle mesaj ‘’hak mücadelesinden’’ ‘’kadınlara çiçek alın’’seviyesine indirgendi.

Anlayacağınız yine kapitalizm kazandı.

Hem de Epstein adasında kız çocuklarına ve kadınlara yapılanlar, modern çağın ABD ve Avrupa’sında henüz tazeleğini koruyor ve her gün yeni bir skandal dünyaya servis ediliyorken…