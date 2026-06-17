Çocukluk Kutlanıyor mu, Tüketiliyor mu?

Haziran ayının gelmesi ile birlikte okullarda mezuniyet sezonu da açılmış oldu. Bir zamanlar lise ve üniversite öğrencilerine özgü olan mezuniyet törenleri artık ana sınıflarına, hatta kreşlere kadar indi. Kep atan minikler, kırmızı kurdele kesen ilkokul öğrencileri, kına gecesi düzenlenen ana sınıfı çocukları…

Her geçen gün bu gösterilere bir yenisi ekleniyor.

Peki gerçekten biz neyi kutluyoruz?

Çocukların gelişim yolculuğunu mu, yoksa yetişkinlerin beklentilerini mi?

Anaokulundan ilkokula geçmek, 4 ü bitirip 5 e geçmek bir arışın kazanılması değildir. Çocuk için doğal bir gelişim basamağıdır.

Ancak biz bu geçişleri giderek daha büyük törenlerle, daha gösterişli organizasyonlarla, daha fazla görselliklerle süslüyoruz. Böyle olunca da çocuğun yaşadığı deneyimden çok, ortaya çıkan görüntü önem kazanıyor.

İşin en düşündürücü yanı ise çocukların giderek birer içerik malzemesine dönüşmesi.

Sahneye çıkarılan, kostümler giydirilen, dakikalarca kamera karşısında poz vermesi beklenen çocuklar, çocuksu duygularını yaşamak yerine yetişkinlerin hazırladığı senaryonun oyuncuları haline geliyor.

Bu ortamlarda yorgunluktan bitap düşmüş, şaşaalı ortamın gürültüsünden nevri dönmüş, hatta bitsin artık diye ağlayan çocuklar görmüşlüğüm var. İşin asıl heyecanını ve eğlencesini yaşayan yetişkinler, ellerinde telefon en iyi görüntüyü yakalayabilme derdinde.

Onca masraf, israf, hazırlık, yarış…

Çocukların en temel ihtiyacı, alkış almaktan ziyade; oyun oynamak, keşfetmek, merak etmek, akranlarıyla doğal ilişkiler kurmak. Sahne şovlarını abartmak onlar için çokta faydalı değil yani.

Bir çocuk için işin bir de duygusal sonuçları vardır doğal olarak. Dışarıdan gelen takdirin aşırı önem kazanması, çocuğun içsel motivasyonunu zayıflatabilir. Hayatın sıradan akışındaki küçük başarılar bile gösterişli kutlamalarla taçlandırıldığında, gerçek yaşamın doğal iniş çıkışları çocuk için daha zorlaıcı hale gelebilir.

Bir başka önemli sorun da yetişkin ritüellerinin çocukluk dünyasına taşınmasıdır.

Kına gecesi, düğün, balo veya duygusal müzik eşliğinde kurdele kesme törenleri, ağır yetişkin makyajları, yetişkin kıyafetlerinin aşırı dekolte gece kıyafetleri… Henüz anlam dünyası oluşmamış yavrucaklara yüklenmesi, kendi doğallığından uzaklaştırılması ne kadar doğru?

Çocuklar yetişkinliğe hazırlanırken sanki onları aceleyle çocukluktan çıkarmamız gerekiyormuş gibi davranışlarımız…

Hem ebeveynler hem de bazı eğitimciler için sormak gerekiyor;

Çocuklar için anlamlı anılar ve anlar mı biriktiriyoruz, yoksa sosyal medya içeriklerine görüntü mü üretiyoruz?

Yapmayın ne olur…

Çocukluk, büyümek için geçilmesi gereken bir koridor değildir. Başlı başına yaşanması gereken eşsiz bir dönemdir. Bu eşsiz dönemin doğal gelişim evrelerine şahitlik etmenin, yoldaşlık etmenin, katkı sunmanın ebeveyn ve eğitimciler olarak farkına varıp kıymetini bilelim. Zira ne onlar bir daha çocuk olabilecek, ne de biz onların masum dünyasını yeniden yaşayabileceğiz.