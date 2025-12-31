Gönül Mimarı Bir Edibe Vefa: Ali Hocamıza

Bazı insanlar vardır; sadece bilgi vermezler, bir ruh aşılarlar. Ali Hocamız, bizler için sadece bir eğitimci değil; kelimeleri kalemle değil, gönül imbiğinden süzerek kağıda döken bir mana eri, modern zamanın bir mutasavvıfıdır.

Onun varlığı, bir talebe için sığınılacak babacan bir liman; kelamları ise karanlıkta yol gösteren birer kandildir. Bizler onun tedrisatından geçerken sadece edebiyatı veya yazmayı öğrenmedik; eşyanın hakikatini, kelamın kutsiyetini ve insan olmanın zarafetini öğrendik.

Eserleriniz en güçlü mirasdır. Her satırı, gelecek nesillere bırakılmış birer köprü, zamana atılmış silinmez bir imzadır.

Kelamlarınız bizim için tükenmez bir hazinedir. O konuştukça sükût derinleşir, o yazdıkça hakikat dile gelir.

Siz, bir muallimin ötesinde; bir şairin hassasiyeti ve bir arifin derinliğiyle ruhlarımıza dokundunuz. Gönül heybemize doldurduğunuz her bir hakikat kırıntısı için size minnettarız.

Bu satırlar, kalbimizin bir köşesinde size dair beslediğimiz o sonsuz saygı ve sevginin küçük bir nişanesi olarak burada kalsın...

Hürmet ve Muhabbetle, Sizi daima hayırla yad edecek olan talebeleriniz.