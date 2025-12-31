SON
DAKİKA
Kayseri'nin Acı kaybı: Muharip Gaziler dernek Başkanı Osman Balcı Vefat Etti
Kayseri’de sahte polis dolandırıcısı tespit edildi: 19 yaşındaki şüpheli aranıyor
Kayseri’de 2025 bilançosu: Operasyonlar yüzde 40, yakalamalar yüzde 218 arttı
Kayseri’de eğitimde kar tatili sevinci
Kayseri’de yılbaşı tedbirleri toplantısı
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa AKSÜT

Gönül Mimarı Bir Edibe Vefa: Ali Hocamıza

Mustafa AKSÜT

Bazı insanlar vardır; sadece bilgi vermezler, bir ruh aşılarlar. Ali Hocamız, bizler için sadece bir eğitimci değil; kelimeleri kalemle değil, gönül imbiğinden süzerek kağıda döken bir mana eri, modern zamanın bir mutasavvıfıdır.

Onun varlığı, bir talebe için sığınılacak babacan bir liman; kelamları ise karanlıkta yol gösteren birer kandildir. Bizler onun tedrisatından geçerken sadece edebiyatı veya yazmayı öğrenmedik; eşyanın hakikatini, kelamın kutsiyetini ve insan olmanın zarafetini öğrendik.

Eserleriniz en güçlü mirasdır. Her satırı, gelecek nesillere bırakılmış birer köprü, zamana atılmış silinmez bir imzadır.

Kelamlarınız bizim için tükenmez bir hazinedir. O konuştukça sükût derinleşir, o yazdıkça hakikat dile gelir.

Siz, bir muallimin ötesinde; bir şairin hassasiyeti ve bir arifin derinliğiyle ruhlarımıza dokundunuz. Gönül heybemize doldurduğunuz her bir hakikat kırıntısı için size minnettarız.

Bu satırlar, kalbimizin bir köşesinde size dair beslediğimiz o sonsuz saygı ve sevginin küçük bir nişanesi olarak burada kalsın...

Hürmet ve Muhabbetle, Sizi daima hayırla yad edecek olan talebeleriniz.

Yazarın Diğer Yazıları

Gönül Mimarı Bir Edibe Vefa: Ali Hocamıza

31 Aralık 2025 00:08

Kutsalla Alay, Özgürlük Değildir

25 Aralık 2025 22:04

Aynı Gökyüzünün Altında: Doğu Türkistan ve Filistin

08 Ekim 2025 23:45

Zamanın İzleri

25 Eylül 2025 10:55

Külli Hâlin Yezûlû

29 Ağustos 2025 10:14