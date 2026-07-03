Hakikatin Mürekkebiyle Yazmak

İçinde yaşadığımız çağ, kelimelerin hızla tüketildiği, mananın sığlaştığı ve gücün hakikatin önüne geçmeye çalıştığı zorlu bir zemin sunuyor önümüze.

Böyle bir iklimde insana düşen en soylu vazife; elindeki kalemi, dilindeki kelamı ve göğsündeki vicdanı muhafaza edebilmektir. Çünkü kalem, sadece kâğıt üzerinde yürüyen bir cisim değil; adaletin şahidi, doğrunun rehberi ve insanlığın hafızasıdır.

Kalemimizin, hakikatin mürekkebiyle hemhâl olması; her şeyden önce popülist rüzgârlara, geçici heveslere ve şahsi menfaatlere sırt çevirmeyi gerektirir.

Yazılan her kelime, söylenen her söz, zamanın ötesine bırakılan birer izdir. Bu izlerin kalıcı ve kıymetli olabilmesi ise ancak samimiyetle mümkündür. Sayfaya düşen her katrenin, adalet ve doğruluk ağacına su taşıması, bir yazarın ya da fikir işçisinin topluma karşı en büyük borcudur. Eğer yazdıklarımız bir haksızlığı tamir etmiyorsa, bir mazlumun sesine ses olmuyorsa ya da insanı daha iyiye, daha güzele sevk etmiyorsa, mürekkep kâğıt üzerinde beyhude bir yüke dönüşür.

Kelamın, şu gök kubbede hoş bir seda bırakması ise bir başka derin meseledir. Sesler gelir geçer, sarf edilen sözler unutulur; fakat hakikatle yoğrulmuş, samimiyetle söylenmiş kelam asla kaybolmaz. O kelam, zamanı ve mekânı aşarak daima Hakk'ın ve hakikatin yankısı haline gelir. Bir duvar gibi yükselir yalanın ve adaletsizliğin karşısında.

Bugün, modern dünyanın karmaşası içinde kaybolmamak için sözün ve gönlün arınmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Zihnimizi bulandıran gürültülerden sıyrılıp, kalbimizin sesini dinlemek ve o sesin rehberliğinde dosdoğru olanı haykırmak zorundayız. Kalemin izzeti, doğrunun yanında durdukça; kelamın namusu ise hakkı söyledikçe korunur.

Ömrümüzü nihayetsiz bereketlerle donatacak olan şey, ardımızda bıraktığımız bu temiz mirastır. Kalemimiz hep doğrunun izinde yürüsün, kelamımız hep hakikatin sesi olsun ki; bu kubbede bıraktığımız seda, yarınlara bırakacağımız en güzel şeref madalyası haline gelsin.