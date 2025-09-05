Balıklar Korkudan Hamile Bile Kalamıyorlarmış!

BALIKLAR KORKUDAN HAMİLE BİLE KALAMIYORMUŞ!

CHP nin efsane genel başkanı Özel balıkçılık tümden ölmeden Sinop'taki roket üretiminin derhal durdurulmasını istemiş.

Balık mı? Roket mi?

Netenyahu'ya sormak lazım.

Hamas'a ''terör örgütü'' diyen kafa Özel'e bir dost tavsiyesinde bulunur belki.

Sinop'taki balıklar da tek tek tutulup yüzer havuzlarla İzmir körfezine taşınacakmış.

İzmir Körfezi çok kokuyormuş ama misafir balıklara iyi geliyormuş.

Bu dahiyane buluştan dolayı da Özel bu yıl Nobel'e adaymış.

SAYIN ÖZEL

İstediğinizi söyleyin ama.

İçinde bulunduğunuz bataklığa Atatürk'ü çekmeyin.

(bir fıkra da benden)

İTİN BİRİ AĞZINDAN SALYALAR SAÇARAK DEVAMLI HAVLARMIŞ

İte sormuşlar niye durmadan havlıyorsun.?

-Kurdu korkutuyorum.

-Kuyruğun niye titriyor?

-Kurttan korkuyorum.

İBLİSE SORMUŞLAR

Türkiye'ye neden gelmiyorsun?

İblisin cevabı:

Gerçek Müslümanlara gücüm yetmiyor.

Ahmak Müslümanlara da ölü toprağı saçtım derin uykuda. Tepelerine Siyonist bombası düşene kadar uyanmaları mümkün değil.

Laikçi çağdaş dinozorlar da çaldıkları dolarları bölüşemediler birbirini yiyor. Kimi Avrupa'ya tüydü.

Bu pazarda bana iş yok.