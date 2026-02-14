Biri Özel'e Anlatsa...

BİRİ ÖZEL'E ANLATSA

Murat Kurum ''455 bin konutun anahtarlarını teslim ettik'' diyor.

Ama bir senede 455 konutun yapılacağını Özel'in aklı almıyor. Onun için özel 455 bini daire değil de yola döşenen parke taş zannediyor.

Biri bunu Özel'e (saroş olmadığı bir zaman) anlatsa olmaz mı?

ALIŞACAKSINIZ!

Biz sarhoş bakanlara alıştık da(hatta alkışladık bile) siz ''hafız'' bakana niye alışamıyorsunuz.?

İçinize sindiremedinizse iki şişe soda alıverin.

Bu millet aslına rücu ediyor.

Hatırlatalım: İstanbul'u bize yurt yapan Fatih de hafızdı.

ÇARŞAFIN HIŞMI

Cehepeyi Zeynep bacının beyaz çarşafı çarpmış.

Tüm doktorlar ''ümitsiz'' diyormuş.

SEVİYE BU KADAR DÜŞMEMELİ

Aman efendim, aman sultanım, aman mirim, aman pirim asalet timsali başkanım.

Bu ne letafet, bu nezaket, bu ne kibarlık,bu ne incelik,bu ne asalet…

Ağzınızdan dökülen kelimeler sanki birer inci tanesi.

Basına yansıyan o sihirli kelimelerden bazıları:

-Sen hırsızsın.

-G**ünü kurtarmaya çalışıyorsun.

-Alçak kö***!

--S**tir git!

-Yalaka!

-Karaktersiz p*ç!

Keşke son iki kelimeyi hiç söylemeseydin.