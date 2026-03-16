SON
DAKİKA
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

Biz Kur'an'lı Siz Rakılı Müslüman!

Mustafa Başaran

BİZ KUR'ANLI,SİZ RAKILI MÜSLÜMAN.
Ramazan Bayramı arifesindeyiz.
Müslümanlar, mezar ziyareti yapıyor, Kur'an okuyor.
CHP'li Kamer Genç'in CHP'li milletvekili arkadaşları da Genç'in mezarı başında rakı içiyor.
Şişenin dibinde kalan rakıyı da mezara döküyor.

YOBAZ DİNOZRLAR HIRLAMASIN DA NE YAPSIN?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da teravih namazından sonra cami de Kur'an okumuş. Bakan camide kuran okumuş. 
CHP'nin 18 sene yasak ettiği, ezanımızı serbest ettiği için başbakan asmış bir çağdaş toplumuz.
Ezanımızı İnönü denen zalim yasak etti, Menderes serbest etti.
Nereden nereye.
Dinozorlar hırlamasın da ne yapsın?

NE OLUR BİR DEFA DA İSLAMDAN YANA OLUN!

CHP Muğla milletvekili Süreyya Öneş Derici
''Türkiye  asla İslam devleti olmayacak'' demiş. 
Haklısınız hanımefendi!
CHP  takoz olduğu müddetçe olmayabilir.
Ama çok istemenize rağmen Türkiye Epstein Adası da olmayacak.
LGBT  devleti de.

