Bizans Artıklarına Kara Haber
Mustafa Başaran
BİZANS ARTIKLARINA KARA HABER
Zamanınızda piyade tüfeği satın alıyorduk şimdi savaş uçağı satıyoruz.
Endonezya ile 48 adet savaş uçağı satışı imzalandı.
Tüm takozlara rağmen!!!
GÜNÜN İLANI
Pisliğe bulaşmamış baklava yemeyen başkan aranmaktadır!
Maaş her ay bir villa!
ONLAR 'TURİST' DEĞİL 'TEREST'
Alanya'da turist kadınlar eteklerini sıyırıp defi hacet yapmış.
Onların nineleri de Paris sokaklarına lazımlık boca ederdi.
Bunun adı:Avrupa medeniyeti.
İSTERSE MUMYALASIN
Gazete haberi:
Özgür siyasi mevta pudralıyormuş. İsterse mumyalasın,o mevta dirilmez.