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Mustafa Başaran

Bizans Artıklarına Kara Haber

Mustafa Başaran

BİZANS ARTIKLARINA KARA HABER

Zamanınızda piyade tüfeği satın alıyorduk şimdi savaş uçağı satıyoruz.
Endonezya ile 48 adet savaş uçağı satışı imzalandı.
Tüm takozlara  rağmen!!!

GÜNÜN İLANI

Pisliğe bulaşmamış baklava yemeyen başkan aranmaktadır!
Maaş her ay bir villa!

ONLAR 'TURİST' DEĞİL 'TEREST'

Alanya'da turist kadınlar eteklerini sıyırıp defi hacet yapmış.
Onların nineleri de Paris sokaklarına lazımlık boca ederdi.
Bunun adı:Avrupa medeniyeti.

İSTERSE MUMYALASIN

Gazete haberi:
Özgür siyasi mevta pudralıyormuş. İsterse mumyalasın,o mevta dirilmez.

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