Mustafa Başaran

Çağdaş Yobazlar

Mustafa Başaran

ÇAĞDAŞ YOBAZLAR!

Kıbleniz ABD'de New York Belediye Başkanı Kur'ana el basarak yemin etti. Siz de kıblenize uysanız da mecliste, mahkemelerde Kur'ana el basarak yemin etseniz olmaz mı?
Seçim  yaklaşınca Mekke'ye döner gibi yapıyorsunuz ya.

YUH OLSUN,YAZIKLAR OLSUN!

Gazze'de bebekler donarak ölürken,sabahlara kadar nara atan,insanlıktan nasibi olmayan yaratıklara!

DÜŞMANA BENZEYİNCE
Savaş, ölünce değil,düşmana benzeyince kaybedilir.(Aliya İzzetbegoviç)
Biz bu savaşı kaybedeli bir asır oldu.

