CHP Arınır mı?

Mustafa Başaran

Mustafa Başaran

Kılıçdaoğlu ''arınsın'' diyor.
''Arınmak'' maddi, manevi tüm pisliklerden temizlenmek anlamına gelir. Kılıçdaroğlu zımnen partiye pislik atıyor.
CHP pisliğin içinde mi ki arınsın.?
 

BU PARTİ ATÜRK'ÜN PARTİSİ.BURADA PİSLİK OLMAZ.
İBB yolsuzluğu mu?
Yoğurt yiyeni karıştırmayın. (fıkrayı bilenler bilmeyenlere anlatsın)
Netameli sorular:
1-ATATÜRK'ÜN PARTİSİ CHP BİR YILDA KAÇ DEFA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPTI?
2-Bugün başlayan kurultayda CHP kaça bölünür?
3-CHP'nin lideri Özel mi? Ekrem mi?
3-CHP İstanbul il binasındaki dışkı ve idrar temizlendi mi?
   hani ahlaksızın biri binadaki başkan yardımcısının odasına defi                   hacet yapmıştı ve bevl etmişti ya.
 4-İBB SORUŞTURMASINDAN NE HABER.
SİZ YA ZIR CAHİLSİNİZ,YA DA KATIKSIZ İSLAM DÜŞMANI!

Papa 14.Leo Anıtkabir'e çelenk koydu. Bir subayımız da selam durdu. Bizim cühela takımının milliyetçilik damarları kabardı.
Başladılar çemkirmeye. ''Subayımız Papa'ya niçin selam durdu.?'' bre cahiller, subayımız Hristiyanların halifesi papa'ya selam durmadı, protokol gereği, Vatikan Devlet Başkanı Leo'ya selam durdu.
Tarihten haberi olmayan hilafet düşmanı beyinsizler, siz hilafeti kaldırırken Hristiyan dünyası halifeleri için devlet kurdu, halifeleri olan papayı da o devletin başı yaptı. 
Subayımız papaya selam durmadı, Vatikan Devlet başkanına selam durdu. Bu da milletler arası protokol gereği.
Madem o kadar millisiniz, İnönü'nün eşi Mevhibe Hanım Venizelos'un kollarındayken neredeydiniz, niçin tırsdınız!
Sizi gidiler sizi!

