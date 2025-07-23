CHP'lilerin İddiasına Göre...

CHP'LİLERİN İDDİASINA GÖRE

İzmir BB de yolsuzluk 20 milyar. İddia sahibi, İzmir yeni belediye başkanı Cemil Tugay. Suçlanan İzmir eski belediye başkanı Tunç Soyer.

İkisi de CHP'li.

Ama kumpasların hepsini Ak Parti kuruyor!

ÖLÜM İLANI

Kurulduğu günden beri yoğun bakımda olan sevgili yavrumuz ''MEMLEKET'' rahmetli olmuştur. cenazesi Temmuz ayı içinde kaldırılacaktır. Yavrum 'MEMLEKET'' doğduğunda baba ne hayallere kapılmıştı. Anne saraylara taşınacaktı...

Ah kaset ah. Ah taciz ah.

''ALLAHUEKBER'' DEMEK YASAKTI

Israr eden kodesi boylardı.

İnönü'nün zulüm yıllarıydı. Laikçilerin ezanı şöyleydi.

Tanrı uludur tanrı uludur .tanrıdan başka yoktur tapacak.

Bilirim bildiririm tanrının elçisidir Muhammed.

Haydin namaza haydin namaza

Haydin felaha haydin felaha

Tanrı uludur tanrı uludur

Tanrıdan başka yoktur tapacak

Bu ezanı isteyenlerin hepsi namazla, ezanla alakası olmayan. Alnı secdeye gelmeyenlerdir.. Gerekçe: Türkçe olsun, herkes anlasın.

Bu zalimler sadece ''Felah'' kelimesini Tükçeleştirmedi. Akıllı Müslüman bunun nedenini bilir. Kart laikçi yobazlar da bilir. Beyni kirada olanlara da ben hatırlatayım. ''Felah'' ''kurtuluş'' demektir. Müslümanın ezanını yasaklayan kafa,''Haydin kurtuluşa kurtuluş camide'' der mi?

Ezan namaza çağrıdır. Zerre kadar beyni olan bunu anlar.

Hıristiyanın ezanı ''dan dan dan'' vuran çan sesidir. Hiç bir Hıristiyan ''Yahu bu “dan dan “ne demektir, diyor mu demez. O ''dan dan'' sesi kiliseye çağrıdır. Bunu anlamamak için, ya azılı bir zındık ya da dinlere hırlayan biri olmak lazım...

EZANIMIZIN KURTULUŞ GÜNÜ. RABBİM BİR DAHA O KARANLIK GÜNLERİ GÖSTERMESİN.