Demedim mi Fatih Gardaş ben sana!

DEMEDİM Mİ FATİH GARDAŞ BEN SANA

Konya'nın Yeniden Refah Partili eski Emirgazi belediye başkanı Mesut Mertcan partisinden ayrılıp Ak Partiye geçmiş. Rozetini Tayyip Erdoğan takmış..

Baba mirası ile iktidar olunmuyor. 2028 seçimlerine kadar tabela partisi olursun.

Yol yakınken ortak olduğun alnı secdesizlerin kuyruğundan düş.

İstersen Mahmut'la ortak ol. Nasıl olsa ikiniz de Milli Görüşçüsünüz.

2028 seçimlerini o da göremez.

Ortak olacak kimseyi bulamadınız mı?

ÇAĞDAŞ YOBAZLAR!

Diyanetin hutbelerinde geçen ayetlere bile hırlayan Siyonist yallamalılar..

Trump'un en yakın dostu,İslam düşmanı Charlie Kirk boynundan vurularak öldürüldü.

Trump sosyal medya hesabından ABD halkını Charlie için dua etmeye çağrıdı.

Bizim laikçi dinozorlara göre dua yobazlıktır.

Bakalım Trump'a da yobaz diyecekler mi?

PARTİLİ PARTİSİZ TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA

1-İslam dünyası kan ağlarken,Gazze'de bebekler açlıktan bağıra bağıra can verirken,,siz hangi kafayla tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan halkın parasını bacak şow yapan ahlaksızlara, akıtıyorsunuz?

Homoları,lezbiyenleri çok mu seviyorsunuz?

2-Bilbordlarda devamlı 365 gün başkanların hikmetli,veciz sözleri!

Bilbordlara nerdeyse (Başkanımız WC açılışı yapacak pek muhterem halkımız davetlidir. Bu tarihi günün şerefinden siz de nasibinizi alın.

İLK KULLANMA ŞEREFİ BAŞKANIMIZA AİTTİR

Zatıalileri rahatlasın birazdan pek muhterem, pek bilinçli halkımızı selemlayacak.Başkanımız çıkıyor kocaman bir alkış.) yazacaksınız.!

Şehir ismi vermiyorum. Bacak şow varmış. yediden yetmişe binlerce insan,kiminin kucağında bebek rezillik meydanına doğru sel gibi akıyor.

Bacak şow meydanına 150 metre ileride de cami var.Yatsı ezanı okundu safta sadece 10 kişi.

EYNE TEZHEP ???????