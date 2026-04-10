FUHUŞ İMPARATORLUĞU OLUR MU?

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici '' Bu ülke asla İslam devleti olmayacak'' buyurmuş.

Aman hanımefendi merak buyurmayın.

Biz bu ülkeyi:

''FUHUŞ İMPARATORLUĞU'' YAPARIZ! İSLAM DEVLETİ YİNE YAPMAYIZ!''

Gönlünüz rahat olsun!

LÜTFEN DÜŞÜN ATATÜRK'ÜN YAKASINDAN!

CHP'Lİ Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yolsuzluktan, rüşvetten yakalanıyor, tutuklanıyor ve kendini şöyle savunuyor.

''Ebedi önderimiz, Gazi Mustafa Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümekten onur duyarım''

Be vicdansız adam, Atatürk'ün gösterdiği yol, yolsuzluk yapmak mı? Yetim malı yemek mi?

Düşün Atatürk'ün yakasından.

Çıkarın suratınızda ki Atatürk maskesini.

HACI EMMİ HALA ALKIŞLIYOR!

Başkanın pavyonu var, pavyonda çalışan kadınların parası kamudan.

Hacı emmi hala alkışlıyor.

Başımıza taş yağmadığına şükredelim!

Bir toplum ancak bu kadar ''iğdiş'' edilir.!

SİZDE HİÇ ALLAH KORKUSU YOK MU?

Bindiğiniz arabanın bedeli 7 milyon tl.

İçinin döşemesi ve dizaynı 6 milyon.

Sonra kürsüye çık bağır: ''Yetimler yatağa aç giriyor''