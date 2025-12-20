İnşallah Anıtkabirde İçmezler!

SON
Mustafa Başaran

Mustafa Başaran

İNŞALLAH ANITKABİR'DE İÇMEZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve arkadaşları CHP milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içmişler, şişenin dibinde kalan rakıyı da zayi etmemişler mezarın üzerine dökmüşler.
CHP' bu uygulamaya devam eder mi bilmiyorum.
Genel Başkan mezar başında kafa çekiyor, sonra da soruyor (Bu millet bizi 90 senedir niye iktidar yap mıyor?) 
Yapacak yapacak! 
Balığın kavağa çıkmasına az kaldı.

İBLİS'TEN DAVETİYE VAR!

2025 de yeterince günah işlemediyseniz, ya da günah stoğunuzda eksilme varsa İblisten davetiye var. '' 31 Aralık gecesi tüm günah kapıları açık olacak, bu fırsatı kaçırmayın. Hele hele saat 24’te her günahınıza 10 kat ecir verilecek!Ne yapın yapın saat 24’ü iyi  değerlendirin ışıklar sönecek, haramlar kalkacak, her şey mübah olacak.  Bu kutsal dakikaları gafletle geçirmeyin. İçinizde en ufak utanma duygusu kalmış da huzursuz olacaksanız ,bunun da çaresi var ya küfelik olana kadar için ya da  bu kıymetli  dakikaları  maskeli geçirin.
Yobazlar horul horul uyusun.
Siz günah stoğunuzla girin yeni yıla. Rakılı şaraplı, nice yıllara!
Olur ya 2026 ‘da emrihak vaki olursa  günahınız tas tamam kavuşursunuz sizi davet edene! 
Dostlar Ölüm var!

Giden günler geri gelmez
Gönül sana demedim mi?
Bu demler hep böyle kalmaz
Gönül sana demedim mi?
                  Guddusü Baba

Ya imanla yükselir
Ya inkarla çürürsün
Bu yol mezarda bitmiyor
Gidince görürsün.

Ama too late!

31 ARALIK GECESİ  YORGOLAR'IN, DİMİTRİ'LERİN  EVİ

Evin bir köşesinde Rahip (papaz) Nichola Noel Baba! heykeli,
Bir köşesinde mumlarla süslenmiş çam ağacı.
Tavan,balonlarla süslenmiş.
Ortada bir masa. masada kütük  odunlarda kızarmış domuz kellesi.
(Amerika'da hindi dolması  gelenektir.)  alkolün her çeşidi, küçük masanın üstünde Noel babanın getirdiğine inanılan kordalesi açılmamış, rengarenk hediye paketleri...
Bakalım hacı emmilerin, hacı annelerin evleri nasıl süslenecek.

NOT: Ne acıdır ki, Osmanlı'nın torunları rahip Nichola'ya 'BABA' diyor, Emperyalizmin size daha ne yapmasının bekliyorsunuz.
Uyutulmuş Müslümanlar!

