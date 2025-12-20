İnşallah Anıtkabirde İçmezler!

İNŞALLAH ANITKABİR'DE İÇMEZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve arkadaşları CHP milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içmişler, şişenin dibinde kalan rakıyı da zayi etmemişler mezarın üzerine dökmüşler.

CHP' bu uygulamaya devam eder mi bilmiyorum.

Genel Başkan mezar başında kafa çekiyor, sonra da soruyor (Bu millet bizi 90 senedir niye iktidar yap mıyor?)

Yapacak yapacak!

Balığın kavağa çıkmasına az kaldı.

İBLİS'TEN DAVETİYE VAR!

2025 de yeterince günah işlemediyseniz, ya da günah stoğunuzda eksilme varsa İblisten davetiye var. '' 31 Aralık gecesi tüm günah kapıları açık olacak, bu fırsatı kaçırmayın. Hele hele saat 24’te her günahınıza 10 kat ecir verilecek!Ne yapın yapın saat 24’ü iyi değerlendirin ışıklar sönecek, haramlar kalkacak, her şey mübah olacak. Bu kutsal dakikaları gafletle geçirmeyin. İçinizde en ufak utanma duygusu kalmış da huzursuz olacaksanız ,bunun da çaresi var ya küfelik olana kadar için ya da bu kıymetli dakikaları maskeli geçirin.

Yobazlar horul horul uyusun.

Siz günah stoğunuzla girin yeni yıla. Rakılı şaraplı, nice yıllara!

Olur ya 2026 ‘da emrihak vaki olursa günahınız tas tamam kavuşursunuz sizi davet edene!

Dostlar Ölüm var!

Giden günler geri gelmez

Gönül sana demedim mi?

Bu demler hep böyle kalmaz

Gönül sana demedim mi?

Guddusü Baba

Ya imanla yükselir

Ya inkarla çürürsün

Bu yol mezarda bitmiyor

Gidince görürsün.

Ama too late!

31 ARALIK GECESİ YORGOLAR'IN, DİMİTRİ'LERİN EVİ

Evin bir köşesinde Rahip (papaz) Nichola Noel Baba! heykeli,

Bir köşesinde mumlarla süslenmiş çam ağacı.

Tavan,balonlarla süslenmiş.

Ortada bir masa. masada kütük odunlarda kızarmış domuz kellesi.

(Amerika'da hindi dolması gelenektir.) alkolün her çeşidi, küçük masanın üstünde Noel babanın getirdiğine inanılan kordalesi açılmamış, rengarenk hediye paketleri...

Bakalım hacı emmilerin, hacı annelerin evleri nasıl süslenecek.

NOT: Ne acıdır ki, Osmanlı'nın torunları rahip Nichola'ya 'BABA' diyor, Emperyalizmin size daha ne yapmasının bekliyorsunuz.

Uyutulmuş Müslümanlar!