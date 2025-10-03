SON
DAKİKA
KESOB yeni hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'ye Övgü: "Örnek Belediyecilik"
Gültepe Mahallesi'nde 3 tesis birden açıldı
Çarşamba günleri sinema günü ilan edildi: Biletler 120 TL olacak
Kayseri'de gıda denetimleri: 9 ayda 60 milyon TL ceza kesildi
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

İnşallah

Mustafa Başaran

İNŞALLAH

CHP meclisin yasama yılı açılış  oturumuna katılmayacakmış.
Keşke maaşlarını bir kat daha artırsak da  oturumlara hiç katılmasalar.
Bol bol yumruklu küfürlü kurultayalar yapsalar.
YİYİN BİRBİRNİZİ!

Biri İzmir Büyükşehir belediye başkanı  Cemil Tugay diğeri İzmir Karşıyaka Belediye başkanı Yıldız Ünal.
Tugay ''Karşıyaka'da 5 yıl başkanlık yaptım, ilçeyi bu hale hiç düşürmemiştim.'' Yıldız  Ünal ''Giderken peşinizde bıraktığınız, borç dağlarının altından kalkamadık ki sıra hizmete gelsin'' 
Allah bunlara suçlarını böyle itiraf ettiriyor.
Bu da mı Ak Parti  kumpası.
Paraların hizmete gitmediğini nasıl da itiraf ediyorsunuz!

BİR BELEDİYENİN HANGİ PARTİDE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Sular akmıyor, mahalleler çamur, yollar çukur, çöp yığınları dağlar gibi ise,ve o beldeden geçerken burnunuzu tıkıyorsanız, bu  belediye hangi partide olabilir.*

Yazarın Diğer Yazıları

İnşallah

03 Ekim 2025 14:31

İsabet Olur!

28 Eylül 2025 21:16

Muhterem Diyanet İşleri Başkanım!

22 Eylül 2025 16:13

Demedim mi Fatih Gardaş ben sana!

13 Eylül 2025 23:12

Balıklar Korkudan Hamile Bile Kalamıyorlarmış!

05 Eylül 2025 21:23