İSABET OLUR CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Kuran kurslarını kapatıp barlar sokağı yapacakmış. İsabet olur. Saadet'in,Refah'ın oyları boşa mı gitsin? ATATÜRK GÜCENMEZ Mİ? CHP'nin Zeyetinburnu mitinginde ''biz İmamoğluna tapıyoruz'' narası atılmış. İyi güzel de Atatürk gücenmez mi? Hani Atatürk tanrı idi. Mesela: Kemalettin Kamu Ne örümcek ne yosun Ne mucize ne füsun Anıtkabir bize yeter Kabe Arap'ın olsun Diyordu İlhami Bekir İlk adam Mavi gözlerle baktı toprağa Toprağın haritasını çizdi bayrağa Allah değil o yazdı alınyazımızı. Diyordu. Edip Ayel Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses İnsanlar ölür Türklüğe Allah olan ölmez. Diyordu. Kemalist kadrolar Atatürk'e ''mucizeler yaratan ilah'' demiştir (Atatürk'ün kaleminden yaratılış ve din) sh.275) Ne değişti de İmamoğlu'na tapıyorsunuz? BERHAN ŞİMŞEK SORUYOR Partiyi pavyon masalarına biz mi düşürdük? Partinin 38. olağan kurultayında bu işler dönmüş. Para alan, gıda kartı alan,, pavyonda eğlenen, takım elbise alan oldu....