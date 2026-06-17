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Mustafa Başaran

İşte Gerçek Müslüman!

Mustafa Başaran

İŞTE GERÇEK MÜSLÜMAN!

Amerika’da dünya kupası maçını oynamak için giden Senegalli futbolcuların kaldığı yerde şiddetli rüzgâr var kimse dışarı çıkmasın diye uyarı geliyor.Senegalli futbolcular cuma namazına gidiyor. Döndüklerinde bizim gazetecilerden  biri Senegalli teknik direktörü aşağılayarak rüzgârdan korkmadınız mı diye soruyor. Müslüman Senegallinin  cevabı biz rüzgârdan değil, rüzgarı yaratandan korkarız, oluyor.

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İyi seyirler
 

Bir sabah telefonunuz acı acı çalacak.

Telefonun  bir ucunda Ben Kemal !

Rüyamda bir kümes yapıyorum Ak parti yargısı kümese mühür vururken aniden uyandım. Karşımda Tayyip yeni havaalanı yapmış!

Kimimin rüyası kümes, kiminin icraatı Havaalanı…

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