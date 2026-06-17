İŞTE GERÇEK MÜSLÜMAN!

Amerika’da dünya kupası maçını oynamak için giden Senegalli futbolcuların kaldığı yerde şiddetli rüzgâr var kimse dışarı çıkmasın diye uyarı geliyor.Senegalli futbolcular cuma namazına gidiyor. Döndüklerinde bizim gazetecilerden biri Senegalli teknik direktörü aşağılayarak rüzgârdan korkmadınız mı diye soruyor. Müslüman Senegallinin cevabı biz rüzgârdan değil, rüzgarı yaratandan korkarız, oluyor.

CHP MEYDAN MUHAREBESİ

Miralay Kılıçzade Kemal Efendi,Yarbay Özgür’e karşı

Heyecanlı macera filmi!

36 bölüm tekmili birden!

İyi seyirler



Bir sabah telefonunuz acı acı çalacak.

Telefonun bir ucunda Ben Kemal !

Rüyamda bir kümes yapıyorum Ak parti yargısı kümese mühür vururken aniden uyandım. Karşımda Tayyip yeni havaalanı yapmış!

Kimimin rüyası kümes, kiminin icraatı Havaalanı…