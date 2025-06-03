İzmir'de Pislik Diz Boyu

İZMİR'DE PİSLİK DİZ BOYU

Sokaklar çöp dağları ile dolu. İşçiler grevde.

Halkçı başkan çalışanlarına bol keseden attığı ücretleri vermiyor.

Umarız emekçi kardeşlerimiz, seçim öncesi yapılan vaatlerin palavra olduğunu anlamıştır.

İzmir'li pis kokudan dolayı sokakta maskeyle dolaşıyor.

Güzel İzmir'miz çöp dağlarını hak etmiyor.

Kendim ettim,kendim buldum.

Gül gibi sararıp soldum.Eyvah eyvah!

Şarkısına devam.

27 MAYIS DARBESİNDE ORDUMUZDA KIYIM

Genel Kurmay Başkanı dahil olmak üzere generallerin yüzde 90'ı,albayların yüzde 75'i, binbaşıların yüzde 30'u,yüzbaşıların yüzde 50'si olmak üzere 7 bin 200 subay emekli edilmiştir.

NATO'da görev yapan Yunan'lı general Khares,nato'da görevli subayımıza ''Müşterek düşmanımız olan Sovyet'ler bomba atsaydı,bu derece kıymetli subay ve generallerinizi bir hamlede yok edemezdi'' demiştir.

27 Mayıs 1960 kanlı darbesinde Ordumuzda tam anlamıyla kıyım yapılmıştır.

Sebep:Menderes kini.

MENDERES'E YAPILAN ALÇAK İFTİRALAR

(Öldürülen üniversiteli sayısı çok fazla. Kamyonlarla taşınan cesetler, Çeşitli mezarlıklara gömüldü .kimi et balık tesislerinde kıyma makinesinden geçirildi. kimi hayvan yemi yapıldı.)

Bu yalanları uyduran, İstanbul üniversitesi Rektörü Prof. Sıddık Sami Onar'dır.

(Menderes'in ayakkabılarının altında Kuran sayfaları bulundu.)

(Menderes, Ardahan'ı Ruslara satmak için anlaşma yaptı.)

(Hudutta kaçmak isteyen 11 mebus yakalandı.)

Daha binlerce yalan.

27 Mayıs 1960 darbesi aşağılık bir darbedir.

Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye bakanı Hasan Polatkan hunharca idam edilmiştir.

Sonra anlaşıldı ki,İdamların gerçek nedeni İnönü'nün 18 sene (1932-1950) yasakladığı ezanı 1950 de Menderes'in serbest etmesi.

Menderes ezan şehidi.

Ruhu şad olsun.

Bu millet CHP den çok çekti.

Milletim adına en büyük temennim,CHP nin milletimizin değerleri ile barışması!