Kripto Ak Partililer!

BUNLAR KESİN KRİPTO AK PART'İLİDİR

Tencere tava çaldılar olmadı.

Bir dakikalığına ışıkları söndürdüler olmadı.

Cumhuriyet Mitingleri yaptılar olmadı.

Hatta '' Sevişirim evlenmem,hamile kalırım doğurmam, 'velev ki i......yiz '' diyenlerin mitinglerine katıldılar olmadı.

Her etkinlikten sonra Erdoğan'ın oyları arttı.

Dertleri,2028 de Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmak.

KOKANALAR MİTİNG YAPACAKMIŞ

Slogan ''Tencereni al da gel''

Vatandaşın cevabı:

''Boş bidonu dol da gel'' Yüzün kızarmıyorsa.