SON
DAKİKA
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Kayseri jandarmasından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi
Başkan Avanlıer, "Ailenin temelini sarsma çabalarına karşı hassas ve uyanık olmalıyız"
Kayserispor’un Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor
Yağma suçuyla yargılanan şahıslar hakkında karar çıktı
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

Kripto Ak Partililer!

Mustafa Başaran

BUNLAR KESİN KRİPTO AK PART'İLİDİR
Tencere tava çaldılar olmadı.
Bir dakikalığına ışıkları söndürdüler olmadı.
Cumhuriyet Mitingleri yaptılar olmadı.
Hatta '' Sevişirim evlenmem,hamile kalırım doğurmam, 'velev ki i......yiz  '' diyenlerin mitinglerine katıldılar olmadı. 
Her etkinlikten sonra Erdoğan'ın oyları arttı.
Dertleri,2028 de Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmak.

KOKANALAR MİTİNG YAPACAKMIŞ

Slogan ''Tencereni al da gel''
Vatandaşın cevabı:
''Boş bidonu dol da gel''   Yüzün kızarmıyorsa.

Yazarın Diğer Yazıları

Kripto Ak Partililer!

21 Ekim 2025 20:34

Veremezsin ki!

14 Ekim 2025 20:11

İnşallah

03 Ekim 2025 14:31

İsabet Olur!

28 Eylül 2025 21:16

Muhterem Diyanet İşleri Başkanım!

22 Eylül 2025 16:13