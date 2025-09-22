Muhterem Diyanet İşleri Başkanım!

MUHTEREM DİYANET İŞLERİ BAŞKANIM SAFİ ARPAGUŞ

Selefiniz Muhterem Ali Erbaş Hocamın iki uygulaması oldu.

1_Ayasofya camimizde elinde kılıç hutbe okudu. Müslümanlar gurur duydu Bizans kalıntıları kudurdu.

2-Eşcinselliğin,livatnın (İ......lik) teşhirciliğin ahlaksızlık olduğunu söyledi ne kadar ahlaksız, edepsiz, hayasız, nesebi belirsiz varsa onlar kudurdu.

Erbaş hocam birilerinin hırlamasına hiç aldırmadı, onuru ile geldi, onuru ile görevini tamamladı.

Muhterem Safi hocam, Başkanlığın mersedes makam arabası çok eleştiri aldı. Hani (talkın-salkım) meselesi.

Siz bismillah deyip, yerli arabamız TOGG a binseniz diğer, devlet erkanına da örnek olsanız emin olunuz büyük beğeni alırsınız. Sözleriniz daha çok kabul görür.

Takdir zatı alinizin.

Rabbim yolunuzu açık etsin.