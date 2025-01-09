Mustafa Başaran

BIRAK DAĞINIK KALSIN

Adamın kafasında üç tane tüy kalmış.

Gitmiş berbere tıraş olacak, Berber tararken tüyün biri gitmiş. Arkasından biri daha düşmüş. Kalmış bir kıl. Kafa cascavlak.

Adam kızmış berbere bağırmış.'' tarama bırak dağınık kalsın'' Davutoğlu'nun, Babacan'ın, Derviş zade'nin durumu aynen böyle.

2028 e kadar bunların kafasında bir tüy de kalmayacak.

Mahmut Arıkan mı?

Adam Kayserili. İşi biliyor. Bir tüy düştü mü o hemen yenisini ektiriyor. Ödünç te olsa buluyor.

ÖZGÜR ÖZEL

''Fatiha okumak karın doyurmuyor'' buyurmuş.

Heykele devam bay Özel hem karnın doyar hem yüzün güler.

İYİ PARTİDE YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYORMUŞ

Yaprak mı kaldı ki dökülsün. Kürşat Zorlu sonun başlangıcı.

Erdoğan kini buraya kadar.