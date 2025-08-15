SON
DAKİKA
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
Bir Kayseri türküsü: Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor
İYİ Partili Yücel: “Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor”
Soysallı Milli Parkı’nda Doğal Güzellikler
Kayseri dahil 73 ilde narkotik operasyonu: Bin 695 gözaltı
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

Neden Hep CHP'li Belediyelermiş?

Mustafa Başaran

NEDEN HEP CHP Lİ BELEDİYELERMİŞ?

Çalıyorlar da ondan.
O kadar chp li ihbarcının,itirafçının hepsi mi yalan söylüyor.
Eğer öyleyse o kadar yalancıyı nerelerden devşirdiniz de partinize soktunuz?

VAY ZINDIK VAY!

Kafatascı zalimin  biri Filistin Arapların sorunu demiş. 
Bre zındık,hani anladık,imanın yok da,hiç mi vicdanın yok.
Sen insan değil misin?
Rabbim seni Filistin'de açlıktan bağıra bağıra can veren bebeklerden beter etsin inşallah.

YENEMEZSİNİZ!

Ulu Çınar'ı 24 yıldır kemiriyorsunuz.
Ama deviremediniz, deviremezsiniz,
İster Fransız'a, ister İngiliz'e, isterseniz, yüzünüz kızarmazsa  gizli müttefikiniz Netenyahu'ya yalvarın. Zaten yalvarmadığınız, 
yüz suyu dökmediğiniz küresel aktör kalmadı.
Ulu Çınar'ı deviremeyeceksiniz.
Unutmayın (dağı devirmeye kalkan itler sadece kendi dişlerini kırarmış.)
SAADET'TEN FETVA ALMIŞ OLABİLİRLER

CHP'li Nazlıaka ''bu ülkenin kadınları Diyanet fetvalarına sığmaz'' buyurmuş.
Diyanetin fetvasına sığmazsa  ortakları SAADET PARTİSİNDEN  fetva alsınlar. Saadetliler dini bütün kardeşlerimiz!.

KADIN İSTİMARI YAPAN ÇAĞDAŞ YOBAZLAR

Yüz senedir kadın hakları için ne yaptınız?
Kadınlar bu iktidar döneminde insan yerine konmuştur.
Kadın bakan,
Kadın vali,
Kadın rektör,
Kadı savcı,,
Kadın Merkez Bankası başkanı bu dönemde olmuştur.
Duyunca kuduracaksınız ama duyurayım:
Tuğgeneralliğe terfi eden Gülden Mat Şakir, Türkiye'nin ,ilk kadın il jandarma komutanı oldu.
Çağdaş yobazlar, siz ne yaptınız. Sahillerimizi et pazarı yapmaktan başka.

Yazarın Diğer Yazıları

Neden Hep CHP'li Belediyelermiş?

15 Ağustos 2025 11:44

Bizans Artıklarına Kara Haber

31 Temmuz 2025 20:21

CHP'lilerin İddiasına Göre...

23 Temmuz 2025 11:02

PKK Silah Bırakıyor

11 Temmuz 2025 14:48

Günün Sorusu

04 Temmuz 2025 23:11