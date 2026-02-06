ÖZEL ve Murat KURUM Farkı

Özel ne iş yapar?

Cevap: Laf üretir. Parti içi meydan savaşından fırsat bulursa Erdoğan'a saldırır.

Murat Kurum ne iş yapar?

Cevap:icraat yapar Konut üretir.

MAHMUT ARAYIŞTA

SP Başkanı Arıkan: '' Saadet Partisi ittifak arayışında.'' buyurmuş.

Aman efendim bu ne tevazu oyunuz zaten %60-70 bandında.

Bu oy oranı, iktidar olmanıza da yeter CB seçilmenize de!

SAFTİRİKLER ÜLKESİNDE ŞÖHRETİN ŞARTLARI

1-Her şeyden önce İslam düşmanı olmak. Dinle alay etmek.

2-Tüm kutsal değerlere saldırmak.

3-Kadınsa ''lezbiyen'' ,erkekse ''homo'' olmak.

3-Uyuşturucu kullanmak.

4-Küfelik olana kadar içmek.

5-Sarhoş kafayla araba kullanmak.

6-Uçakta bile fuhuş yapmak.

7-Çalabildiğin kadar çalmak.

8-Sevgiline villa bağışlamak.

(daha ağır şartları yazmıyorum)

Not;Ben bu satırları yazarken bir tv kanalı haber geçiyordu.Bir genç arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.