Özel ve Murat Kurum Farkı
Mustafa Başaran
Özel ne iş yapar?
Cevap: Laf üretir. Parti içi meydan savaşından fırsat bulursa Erdoğan'a saldırır.
Murat Kurum ne iş yapar?
Cevap:icraat yapar Konut üretir.
MAHMUT ARAYIŞTA
SP Başkanı Arıkan: '' Saadet Partisi ittifak arayışında.'' buyurmuş.
Aman efendim bu ne tevazu oyunuz zaten %60-70 bandında.
Bu oy oranı, iktidar olmanıza da yeter CB seçilmenize de!
SAFTİRİKLER ÜLKESİNDE ŞÖHRETİN ŞARTLARI
1-Her şeyden önce İslam düşmanı olmak. Dinle alay etmek.
2-Tüm kutsal değerlere saldırmak.
3-Kadınsa ''lezbiyen'' ,erkekse ''homo'' olmak.
3-Uyuşturucu kullanmak.
4-Küfelik olana kadar içmek.
5-Sarhoş kafayla araba kullanmak.
6-Uçakta bile fuhuş yapmak.
7-Çalabildiğin kadar çalmak.
8-Sevgiline villa bağışlamak.
(daha ağır şartları yazmıyorum)
Not;Ben bu satırları yazarken bir tv kanalı haber geçiyordu.Bir genç arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.