Vali Çiçek, “Hep beraber tatbikatlar yapacağız”
Kayserispor’da Kocaelispor hazırlıkları devam ediyor ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Şeker’de Hurşit Dede’nin başkanlığı düşürüldü
Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma açıldı
“Deprem haberlerindeki ses ve görüntüler travmayı tetikleyebilir”
ÖZEL ve Murat KURUM Farkı
Özel ne iş yapar?
Cevap: Laf üretir.  Parti içi meydan  savaşından fırsat bulursa Erdoğan'a saldırır.
Murat Kurum ne iş yapar?
Cevap:icraat yapar Konut üretir.

MAHMUT ARAYIŞTA
SP Başkanı Arıkan: '' Saadet Partisi ittifak arayışında.'' buyurmuş.
Aman efendim bu ne tevazu oyunuz  zaten  %60-70 bandında. 
Bu oy oranı, iktidar olmanıza da yeter CB seçilmenize  de!

SAFTİRİKLER ÜLKESİNDE ŞÖHRETİN ŞARTLARI
1-Her şeyden önce İslam düşmanı olmak. Dinle alay etmek.
2-Tüm kutsal değerlere saldırmak.
3-Kadınsa ''lezbiyen'' ,erkekse ''homo''  olmak.
3-Uyuşturucu kullanmak.
4-Küfelik olana kadar içmek. 
5-Sarhoş kafayla araba kullanmak.
6-Uçakta bile fuhuş yapmak.
7-Çalabildiğin kadar çalmak.
8-Sevgiline villa bağışlamak.
   (daha ağır şartları yazmıyorum)

Not;Ben bu satırları yazarken bir tv kanalı haber geçiyordu.Bir genç arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

