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Mustafa Başaran

Paralar Buharlaştı mı?

Mustafa Başaran

PARALAR BUHARLAŞTI MI?

CHP'li bazı belediyeler çalışanların maaşlarını ödeyemiyor.
Mesela:
İstanbul Eyüpsultan
İstanbul Üsküdar (Bu belediye yurtdışından dansçı getirdi)
Aydın Efeler
İzmir Konak.
İstanbul Beykoz (maaş farkları taksit taksit)
Paralar buharlaştı mı?

CHP'DE (KURULTAY MEYDAN SAVAŞI)

Garp cephesinde Özgür Paşa, Şark Cephesinde Kılıçtarzade Miralay Kemal, geri hizmette İmam Zade Ekrem efendi.
Savaş, bütün hızıyla devam ediyor. Bu savaş bitmez.
İyi seyirler.

ELİN SİYONİSTİ'Nİ ANLIYORUM DA...

Bizim yerli Siyonist'leri anlamıyorum. Daha düne kadar  silah sanayimiz yüzde seksen dışa bağımlıydı. Sadece yüzde yirmi yerli üretimdi. Şimdi yüzde seksen yerli üretim.
Sadece Roketsanın ürettiği füzeler bakar mısınız?
BORA        karadan karaya,balistik.
TAYFUN     hipersonik
SUNGUR    hava savunma.
HİSAR        hava savunma,
ATMACA    gemisavar
İHA  230     havadan karaya balistik,
ALPAGUT   akıllı dolanan mühimmat sistemi,
ÇAKIR         seyir füzesi
CİRİT           lazer güdümlü füze
UMTAS        uzun menzilli tanksavar
Daha yüzlerce ürün. 
Bir Türk evladı olarak ben gurur duydum. 
Ya bunlara  ''soba borusu '' diyen yerli siyonistler.!

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