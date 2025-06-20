PARALAR BUHARLAŞTI MI?

CHP'li bazı belediyeler çalışanların maaşlarını ödeyemiyor.

Mesela:

İstanbul Eyüpsultan

İstanbul Üsküdar (Bu belediye yurtdışından dansçı getirdi)

Aydın Efeler

İzmir Konak.

İstanbul Beykoz (maaş farkları taksit taksit)

Paralar buharlaştı mı?

CHP'DE (KURULTAY MEYDAN SAVAŞI)

Garp cephesinde Özgür Paşa, Şark Cephesinde Kılıçtarzade Miralay Kemal, geri hizmette İmam Zade Ekrem efendi.

Savaş, bütün hızıyla devam ediyor. Bu savaş bitmez.

İyi seyirler.

ELİN SİYONİSTİ'Nİ ANLIYORUM DA...

Bizim yerli Siyonist'leri anlamıyorum. Daha düne kadar silah sanayimiz yüzde seksen dışa bağımlıydı. Sadece yüzde yirmi yerli üretimdi. Şimdi yüzde seksen yerli üretim.

Sadece Roketsanın ürettiği füzeler bakar mısınız?

BORA karadan karaya,balistik.

TAYFUN hipersonik

SUNGUR hava savunma.

HİSAR hava savunma,

ATMACA gemisavar

İHA 230 havadan karaya balistik,

ALPAGUT akıllı dolanan mühimmat sistemi,

ÇAKIR seyir füzesi

CİRİT lazer güdümlü füze

UMTAS uzun menzilli tanksavar

Daha yüzlerce ürün.

Bir Türk evladı olarak ben gurur duydum.

Ya bunlara ''soba borusu '' diyen yerli siyonistler.!