PKK Silah Bırakıyor
Mustafa Başaran
PKK SİLAH BIRAKIYOR
Kostantin'in torunları kara yasta.
DARBE HEVESLİSİ BEYİNSİZLERE
''Darbe'' demek ''Kan, gözyaşı ve soygun'' demektir.
Mesela:
27 Mayıs 1960 darbesi.
Başbakan Adnan Menderes,Dış işleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliya Bakanı Hasan Polatkan zulmen idam edildi.Hazine soyuldu.
Kan, Gözyaşı, soygun.
21 Mayıs 1963 Talat Aydemir darbesi.Başarılı olamadı, Aydemir idam edildi. Kan,Gözyaşı,soygun.
12 Mart 1971 muhtırası. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi.Kan,Gözyaşı soygun.
12 Eylül 1980 darbesi. Elli genç idam edildi. Darbeci paşalar zengin oldu.Kan,gözyaşı,soygun.
28 Şubat 1980 Postmodern darbe. Müslümanlara kankusturuldu. Müslüman kızlar üniversitelerden,türbanlı hanımlar devlet dairelerinden kovuldu.Devlet bankalarından 54 milyar çalındı. Kan,gözyaşı,soygun.
27 nisan 2007 Muhtırası. Paşalar muhtıra verdi. Hükümet muhtırayı
tanımadı. Halkımız da darbeci paşalara muhtıra verdi. darbeciler soyguna fırsat bulamadı.
15 Temmuz 2016 Fetö darbesi. ABD beslemeli hainler darbe yapmaya kaltı.249 insanımızı tank paletleri altında ezdiler. Helikopterler,keskin nişancılar ölüm kustu....
Kan,gözyaşı,soygun.
Darbe sever mankutlara hatırlatma: Şehitler cephesi boş değil.
Org.Semih Terzi'yi de unutmayın,şehit Ömer Halis demir de!