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Mustafa Başaran

Siyasi Dahâ!

Mustafa Başaran

SİYASİ DEHA!

Gençleri sabaha kadar diskoteklerde hoplat, akşama kadar sokaklarda zıplat!
Zıpla yavrum zıpla. Zıpla ki ülke kalkınsın.

LOZAN'I DELDİRMEYECEK EMBESİLLERE.LOZAN'I DELDİK DAHA DA DELECEĞİZ...

Tarih bilmez beyinsiz çağdaş dinozorlar.
1-Lozan'ı deldik Hatay'ı anavatana kattık.
2-Lozanı deldik, milletler arası bir komisyonun tarafından yönetilen boğazların hakimiyet hakkını aldık.
3-Lozan'ı deldik Kıbrıs'ta garantörlük hakkı aldık.  (Ama ne acıdır ki bu başarının mimarı zamanın dışişleri bakanı Fatin Rüştü merhumu,  aşağılık katiller suçsuz yere idam etti)
Lozan'ı delmeseydik bunlar olmayacaktı.
Misakı Milli sınırları içinde olan12 adaları, Musul'u, Kerkük'ü... alana kadar da daha Lozan'ı çok deleceğiz! 
Biraz canınız yanacak ama katlanacaksınız.
Siz verdiniz, biz geri alacağız.!
BURASI ÜNİVERSİTE Mİ YOKSA...

Tadına bakmak için kendi b.k nu yediğini iftiharla söyleyen, bunu da marifetmiş gibi  medyada yayan çağdaş Prof'u alkışlayan bir kuruma üniversite denir mi?
Bu üniversiteden insan çıkacak öyle mi?
İnşallah alkışlayanlar bu Prof'u taklit etmez.

KUMBARA DA KUMBARAYMIŞ HANİ

Bizim çocukların kumbarası açılsa bir avuç bozuk para çıkar.
Adamın kumbarası açılıyor, Bir buçuk milyon tl. çıkıyor.

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