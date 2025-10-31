SON
Mustafa Başaran
Mustafa Başaran

Siyonist Beslemeliler Saldırıda

Yerli milli tankımız (Altay) kahraman ordumuzun envanterine girdi, Mosad'dan maaşlıl fondaş medya saldırıda.

BU NAMUSSUZLAR NE ZAMAN YETİŞTİ

Eski   Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ
'' Cumhuriyet; namuslu insan yetiştirir'' buyurmuş.
İyi de bu kadar namussuz, hırsız, soyguncu, rüşvetçi, casus, vatan haini satılmışlar, bunca homolar, lezbiyenler, sürtükleri, fahişeler, 
Ezan düşmanı, bayrak düşmanı....soysuzlar...
Ne zaman yetişti?
Bay Başbuğ yargınız bu millete hakarettir.
Önce cumhuriyet öncesi yetişen  kendi dedelerinize, sonra  İstiklal harbimizin tüm kahramanlarına.

CHP LİDERİ ÖZEL...

Özgürlüklerin,inanançların teminatı olduklarını söylemiş.
Yahudiliğin,Hristiyanlığın ve LGBT''nin teminatı olduğnuz kesin.
Ama İslam'ın asla!

Camileri ben mi sattım? Ezanı ben mi yasakladım? Ayasofyayı ben mi kapattım. Türbanlı kızlarımza ikna odalarında ben mi göz yaşı döktürdüm? 
Kuran Kurslarına ''Ortaçağ zihniyeti'' diyen, türbanı yasaklatmak için Anayasa Mahkemesinin yolunu tutan sen değil misin?
Ayetlere ''Safsata'' diyen senin sözcün Deniz Yücel değil mi?
Bu millet chp'yi senden daha iyi tanır
Onun için asla  iktidar olamazsınız.

