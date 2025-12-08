SON
Mustafa Başaran

Siz de müslümansanız...

Mustafa Başaran

SİZ DE MÜSLÜMANSANIZ...

Kurban bayramı gelince hayvan severliği depreşen münafıklar.
Yetimin kursağına inen kuzulara acıdığınız kadar da rakıya meze olan hindiye üzülmüyorsanız,siz ya münafıksınız,ya vicdansız.
Kuzunun ki can da,, hindinin ki patlıcan mı?

BABALAR YORGO MU,DMİTRİ Mİ?

Bazıları sıkıştı mı hemen Atatürk'e sarılır. ''Atatürk  olmasaydı 
babanız ya Yorgo olurdu  ya Dimitri'' diye güzelleme yapar. Aslında bu sözde zımnen Türk kadınına saygısızlık vardır. Gavura teslim olmamak için kendini kayalıklardan atan,intihar eden yüzlerce  anaları nereye koyacaksınız.?
31 Aralık gecesi Akkoyun karakoyun belli olur. 
Yorgolar da Dimitriler de ortaya çıkar.

