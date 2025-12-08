Siz de müslümansanız...

SİZ DE MÜSLÜMANSANIZ...

Kurban bayramı gelince hayvan severliği depreşen münafıklar.

Yetimin kursağına inen kuzulara acıdığınız kadar da rakıya meze olan hindiye üzülmüyorsanız,siz ya münafıksınız,ya vicdansız.

Kuzunun ki can da,, hindinin ki patlıcan mı?

BABALAR YORGO MU,DMİTRİ Mİ?

Bazıları sıkıştı mı hemen Atatürk'e sarılır. ''Atatürk olmasaydı

babanız ya Yorgo olurdu ya Dimitri'' diye güzelleme yapar. Aslında bu sözde zımnen Türk kadınına saygısızlık vardır. Gavura teslim olmamak için kendini kayalıklardan atan,intihar eden yüzlerce anaları nereye koyacaksınız.?

31 Aralık gecesi Akkoyun karakoyun belli olur.

Yorgolar da Dimitriler de ortaya çıkar.