Sizin hiç yüzünüz kızarmaz mı?

Mustafa Başaran

Mustafa Başaran

SİZİN HİÇ YÜZÜNÜZ KIZARMAZ MI?

1-Emin Çölaşan,Melih Kökçek'e iftira etti,Melih,Çölaşan'dan aldığı tazminatla Ankara' lılara döner dağıttı.
2-Kılıçdaroğlu Mehmet Özhaseki'ye iftira etti, Özhaseki aldığı tazminatla Kayseri'lilere sucuk dağıttı.
3-Kılıçdaroğlu,Erdoğana iftira etti,Erdoğan aldığı tazminatı Gazze'ye gönderdi..
4-CHP'li Ali Mahir Başarır Ak Parti Trabzon Milletvekili  Adil Karaismailoğlu'na iftira etti, Aldığı Taminatı Gazze'ye gönderiyor.
5- Emanetçi Başkan,Baklava kutulu rüşvetin Ak Partinin kumpası olduğunu  söyledi,bununla ilgili elinde 30 saatlik görüntü olduğunu 
iddia etti fos çıktı....
Her işiniz fossss.
Sonra da diyorsunuz ki ''Bu millet biz niye iktidar yapmıyor?'' 
Yalanlarınıza kimse inanmıyor da ondan.
İMDAT YA TRUMP!

Madem ki savaşları bitireceğini söylüyorsun,bir de cehepenin Ankara Meydan savaşına el atsanız!
Bugün dananın kuyruğu kopacakmış da!
ADAMIN ADI SAVAŞ BIRAKIR MI?

CHP'nin 39. şaibeli kurultayını mahkemeye taşıyan CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş pes etmiyormuş.
Elbette etmez.Adamın adı 'Savaş'

