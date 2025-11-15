SON
Mustafa Başaran

Tabuta Sığmayan Serdar Binbaşım

TABUTA SIĞMADIN SERDAR BİNBAŞIM!

Yolumuz kaza sonu şehadet
Dinimz ister sıdk ile hizmet
Anamız vatan babmız millet
Vatanı mamur eyle yarabbi
Milleti mesrur eyle yarabbi.

Cenk meydanında nice koç  yiğit
Din ve yurt için oldular şehit
Ocağı tütsün sönmesin ümit
soyunu zebun etme yarabi

Minareler süngü kubbeler miğfer
Camiler kışlamız mü'minler asker
Bu ilahi ordu dinini bekler 
Allahu ekber,Allahu ekber

NOT. Bu şiiri okuduğu için,zalimler Tayyip Erdoğanın İBB 
       görevine son verdiler. Pınarhisar cezavinde hapis yatırdılar.
 

ŞEHİDLERİMİZE

Ey! bu toraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer
Ne büyüksünkü kanın kurtarıyor tevhidi
Bedrin aslanları ancak,bu kadar şanlı idi
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe sığmazsın
                                                        Mehmet Akif

Şehitler tabuta sığmaz.!!!
 

YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

Uçak kazasında 20 Yiğidimizi şehitler kervanına kattık..
O yiğitlerden biri, Pilot Binbaşı Serdar Uslu'yu da Kartal Şehitliğinde efendimize komşu ettik.
Makamı cennet olsun.
Rabbim şehidimizi bize şefatçı eylesin.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber
Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber

