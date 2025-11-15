Tabuta Sığmayan Serdar Binbaşım

TABUTA SIĞMADIN SERDAR BİNBAŞIM!

Yolumuz kaza sonu şehadet

Dinimz ister sıdk ile hizmet

Anamız vatan babmız millet

Vatanı mamur eyle yarabbi

Milleti mesrur eyle yarabbi.

Cenk meydanında nice koç yiğit

Din ve yurt için oldular şehit

Ocağı tütsün sönmesin ümit

soyunu zebun etme yarabi

Minareler süngü kubbeler miğfer

Camiler kışlamız mü'minler asker

Bu ilahi ordu dinini bekler

Allahu ekber,Allahu ekber

NOT. Bu şiiri okuduğu için,zalimler Tayyip Erdoğanın İBB

görevine son verdiler. Pınarhisar cezavinde hapis yatırdılar.



ŞEHİDLERİMİZE

Ey! bu toraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer

Ne büyüksünkü kanın kurtarıyor tevhidi

Bedrin aslanları ancak,bu kadar şanlı idi

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe sığmazsın

Mehmet Akif

Şehitler tabuta sığmaz.!!!



YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

Uçak kazasında 20 Yiğidimizi şehitler kervanına kattık..

O yiğitlerden biri, Pilot Binbaşı Serdar Uslu'yu da Kartal Şehitliğinde efendimize komşu ettik.

Makamı cennet olsun.

Rabbim şehidimizi bize şefatçı eylesin.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber

Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber