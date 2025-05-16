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Mustafa Başaran

Terörsüz Türkiye'den Rahasız Olanlar

Mustafa Başaran

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ OLAN 
ABD BESLEMELİLER SORUYOR

Soru: Silah bırakanlar ne olacak?
Cevap: Musakka yasaklanacak her öğün antrikot verilecek.Ancak yemek esnasında kameraların tamamı batlanacak.
Soru: : YPG ne olacak?
Cevap:   '' YPG mi bize saldıracak'' diyen Kılıçdaroğlu’ na misafir gönderilecek.
Soru: Fesih karşılığında ne verildi? 
Cevap: Dört daire, üç villa,bir valiz dolusu dolar, bir ferrari,8 bin metre karelik lojman.
Soru: Bırakılan silahlar ne olacak?
Cevap: Kripto PKK’la bildiri yayınlayan  akademisyen müsveddelerine, fosilleşmiş monşerlere, amirallere,istediği kadar da (gominisslere ve ülkemizi istila eden Araplarla cidal eylediği için)  Ümit Özdağ'a bila bedel verilecek.
Soru: Demirtaş ne olacak.
Cevap: heykeli dikilecek müritleri sabah akşam karşısında dikilecek.

NOT:Sabah akşam tv lerde pkk güzellemesi yapan yorumculara da birer kol saati verilecek.

NE O? KARNINIZ MI AĞRIDI?

İri partinin kuyruğuna takılan minik partiler.  
Ne oldu? ''PKK bitti'' diye karalar mı bağladınız?
Bu Tayyip kini sizi bitirecek!

PARA SAYMAYA EKREMİN MÜDÜRÜNÜ GÖDERİN

Prens Selman, ABD Başkan'ı Trump'a bir trilyon dolar bağışlamış.
Abooo!
Lan bu para sayılır mı?
Selman isterse para saymak için Ekrem'in müdürünü gönderebiliriz.
Bu da Trump'a Türkiye'nin kıyağı olsun.(!)

BANTLA KANKA BANTLA
Her tarafı bantla.
Birazdan başkan çorba içecek, bi sakarlık olmasın!

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