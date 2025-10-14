Veremezsin ki!

VEREMEZSİN Kİ

Mansur Yavaş Ak Parti milletvekili Osman Gökçek'e cevap vermeyecekmiş. Veremez ki.

Meclisteki su bidonları ne olacak?

ZORBALARA 18’ER YIL

28 Şubat'ın zorbalarına 18’er yıl hapis cezası verilmiş. Müebbet olmalıydı.

Bu zalimler milyonların hayalini çaldı, hayatını kararttı.

İkna odalarında firavun işkencesi yapılan bu genç kızlarımızın tek suçları vardı Müslüman olmak.

ÇAPRAZ SORU

Dünya yuvarlağı üzerinde, başkentinde sular akmayan başka bir ülke var mı?

Var!

O şehir Ankara!

Bu şeref Mansur Yavaş'a ait.

HA GAYRET ÖZEL!

Çoğu gitti azı kaldı.

Başkentte sular akmıyor. İzmir'de pislik kalkmıyor.

Belediyeler bu kafa da gider, hizmet yerine yandaşlara milyonlar verip konser verdirirse keramet değil, ,görünen köy kılavuz istemez. Yeni yıla yavru muhalefet olarak girersiniz. üç ay sonra yavru muhalefetsiniz.

Ha gayret özel, çoğu gitti azı kaldı.